引進民間協力整合公辦都更 永和頂溪捷運都更案帶頭衝
為加速公辦都更推動效率，縮短前期整合作業期程，凝聚地主參與意願，新北市住都中心表示，將導入「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」，透過公私合作平台，共組專業工作團隊進行都更前期整合，首波已選定永和頂溪捷運周邊公辦都更基地，即日起辦理公告招標。
新北市住都中心除了目前推動中的永和大陳更新單元1、3、4公辦都更案外，同時針對具開發潛力地區進行前期評估及規劃；新北市住都中心指出，這次推出「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」公告招標案，招標期間為今年2月15日起至3月15日。
新北住都中心執行長錢奕綱說明，「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」是推動大規模公辦都更整合專業的起手式，透過明訂整合作業費用的金額與給付條件，使整合相關費用更明確，不只重視到常被忽略的整合人力成本問題，也讓參與都更整合的團隊能獲得合理報酬。
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