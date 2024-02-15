每戶人口數只剩2.5人 建商縮小坪數卻多了這規畫
根據內政部統計，2023年底平均每戶人口數量僅剩下2.53人，再創歷史新低。房仲表示，每戶人口數量越來越精簡，加上房價高檔，小宅化趨勢將延續不變。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，本來小宅化趨勢在雙北較顯著，但雙北以外都會區這波房價暴漲許多，小宅化的趨勢也開始向雙北以外延伸，剛好現在家庭人口數量越來越精簡，小宅市場接受度一直維持高檔不墜。
他表示，受到高房價影響，房價單價上揚，為了控制總價迎合消費者的需求與能力，建商推案坪數除了越來越精簡，也出現一些明顯改變。
比如三房產品與兩房產品坪數都會比早年做得更小，甚至廚房與餐廳空間位置都出現改變，但可能增加多一套衛浴或更衣室等規劃，以迎合現代人對於空間使用的需求。
統計顯示，1998年平均每戶人口數量有3.44人，2009年跌破剩每戶3人，平均每戶剩下2.96人，不過這段期間人口與戶數都呈現同步增加，趨勢呈現每戶人口數量持續減少，主要因為小家庭型態成為主流。
但人口數在2019年到達高峰後，開始微幅減少，不過戶數卻持續增長，平均家戶人口數也在2023年寫下新低的平均每戶2.53人。
以區域來看，雙北與高雄市仍是平均家戶人口最低的區域，桃園、台中與台南的平均家戶人數都略高於2.53人。
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