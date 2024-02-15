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台銀董座呂桔誠看今年經濟：穩健前行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣銀行董事長呂桔誠以「穩健前行」形容今年景氣。圖/聯合報系資料照片
台灣銀行董事長呂桔誠以「穩健前行」形容今年景氣。圖/聯合報系資料照片

台灣銀行今日上午舉行新春團拜和新年音樂會，台銀董事長呂桔誠在受訪時，以「穩健前行」形容今年對經濟景氣的看法：「一開年就有『加溫』的感覺。」台銀去年全年獲利284億元，若還原軍公教優存利息等政策負擔對獲利的影響，應可到383億元，展望今年，呂桔誠有信心地表示：「今年獲利一定會比去年好，這是可以確定的。」

呂桔誠並透露，台銀的福岡辦事處開業日程已訂在3月22日，這次申設福岡辦事處，是基於支持台灣半導體產業進軍日本，做更大的供應鏈國際布局，台銀也將維持以往和在地領導性大型銀行的合作策略，其中，在日本已確定會和三井住友、東京三菱、瑞穗等三大銀行進行策略聯盟合作。

各金控及銀行陸續公布元月獲利，台銀元月也繳出亮眼成績單，呂桔誠指出，台銀1月份稅後獲利達到37.6億元，光是單一家銀行的獲利就高於很多金控，若加上上述政策負擔影響的8.4億元，則獲利水準應已達46億元以上。

在資產品質方面，呂桔誠指出，去年底台銀的逾期放款比率0.086%，呆帳覆蓋率1726%，元月逾放比維持在0.086%，1月覆蓋率則為1696%，覆蓋率水準均較去年同期大為成長。

他也看好，金龍年景氣應是「穩健前行」的格局，不同產業會有不同的挑戰和機會，今年應可達成主計總處的3.3%成長率預期水準。

房貸業務方面，青安貸款及公教住宅貸款的合力加持之下，呂桔誠表示，去年台銀新承作的房貸業務量超過2070億元，再度達陣新作房貸業務2000億元的目標，已是連續第三年「兩千金」，他認為今年台銀的房貸業務，新作量應有機會再達陣2000億元目標。

另外，台銀今年也有擴大徵才規模的計畫，呂桔誠表示，原本規畫340人，現要增加至400人左右。

台銀 房貸

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