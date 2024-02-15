年後缺工百萬人！企業面試邀約近6成集中30歲以下

104人力銀行今（15）日指出，2月份線上已有101.3萬個工作機會，當百萬缺工潮已成常態，企業更大膽邀約年輕求職者，調查顯示，近6成企業邀約集中於30歲以下的年輕人。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，「青春無畏、後生可敬」是年輕關鍵人才的兩大特質，也是企業熱情向年輕人招手的主因。

104人力銀行觀察最近兩年徵才企業主動邀約求職者的數據發現，近六成邀約對象集中於20-29歲的年輕人。至於哪些產業最願意主動邀約20-29歲的求職者？分析30歲以下求職者收到的企業邀約信來自哪些產業，最大宗集中於住宿/餐飲服務業、占27%，其次是批發零售業、占16%，建築營造及不動產業、占8%。

104人力銀行分析，這些產業廣邀年輕人，需要靈活應變各種突發狀況，並透過創新思維來吸引顧客。至於動漫、文創、影視、廣告、創意、以及數位產業等，雖量體不如民生消費產業之大，但仍積極向年輕人招手，透過年輕人的視角、思維、語言，直接和年輕消費者交心。

104人力銀行行銷長張寶玲觀察，漂亮的學經歷和超標的個人績效，已不足以定義一位出色的工作者，反而是，願意為他人、為社會付出的「利他精神」更能看出隱藏於內的氣度和格局。具體的說，最近十年，每年有22萬名年輕人無償當志工，用自己私人的時間，幫助需要幫助的人或事，成就社會美好；又如，目前的年輕人口當中，有10.3%是新二代，他們克服些許異樣眼光，努力成為他人眼中的典範，甚至回到另一個故鄉，讓兩邊變得更好；也有愈來愈多年輕世代不再是冷漠的事不關已，取而代之的是熱血和不服輸，展現年輕人的創意腦和做法，讓台灣好物重新敲開國際商業市場，「青春無畏，後生可敬」已是企業和用人主管高度在乎的關鍵人才特質。

104人力銀行連續第八年向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，2023年邀請雲門舞集創辦人林懷民拍攝《突圍》紀錄片，重新詮釋Be A Giver新主張「值得尊敬的，不是你做什麼；而是把什麼，做到值得尊敬。」林懷民享譽國際贏得各界尊敬，他自己卻更尊敬在背後默默成就雲門的小人物！有池上稻農、有學生志工、有計程車司機、有高齡九十多歲現已仙逝的老榮民。

104人力銀行行銷長張寶玲說，2024年的Be A Giver不只向「值得尊敬的結果」致敬，也向「實踐的過程」致敬；不只向「大師」致敬，也向「年輕素人」致敬，首度邀請超過50位年輕人，以AI技術和動漫畫風，集體創作「青春無畏，後生可敬」，包括動畫導演、監製、繪師、角色設計、音樂製作等平均年齡都不到30歲；這群動漫工作者平日多遠距承接日本動畫製作，有不少人更是日本知名動畫作品的幕後推手，這次的Be A Giver動畫製作，讓台灣年輕人直接為台灣社會創作屬於年輕人自己的故事，側拍的紀錄影片也將讓這群在隱身幕後的動漫工作者走到幕前，讓年輕人的「青春無畏、後生可敬」被更多人看見。