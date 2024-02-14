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紅海危機帶動 裕民營收飆高、年增71.02％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

紅海危機帶動下，航運業者全面受惠，不只是貨櫃輪，散裝行運租金收入大幅拉高，裕民航運（2606）1月營收14.9億元，年增71.02％，在淡季竟創下單月第三高的佳績。

12月中紅海危機發生之後，航運業者必須繞行好望角，不只造成運費拉高，航運日程，也至少拉高兩週，裕民一月營收大幅成長，即是反映海岬型日租金大漲，以及2023年有9艘新船加入營運，運力年增30％且賺到高運價。

業者指出，散裝航運受惠紅海危機效應，拉高船舶繞道週轉天數，所有船型平均日租金大漲，裕民船隊中海岬型船艘數、營收占比都最高，在現貨市場營運船舶占比也高，受惠最多。

以往1、2月逢亞洲農曆新年，貨物運輸需求較低，今年紅海危機影響，迫使部分船舶繞道而行，拉長船舶運行天數，營收表現看好。

營收 租金 裕民

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