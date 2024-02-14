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春節業績開紅盤！五大百貨集團齊聲喊旺 餐飲人氣爆棚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

今年龍年春節假期七天，全台普遍都在舒適乾爽的氣候中度過，帶動人潮願意出門，百貨業買氣也隨之增加。其中，微風集團表示，今年因春節連假期間天氣良好，走春人潮眾多等因素，對比去年春節整體業績成長超過三成。遠百（2903）從2月8日截至今（14）日，累計七天業績較去年同期有近10%成長，新光三越也表示，春節期間，民眾返鄉團圓，帶動中南部店購買人潮，初二起北返人潮加持，眾多IP特展吸客，來客數也有5%增長。

遠百表示，今年龍年春節連續假期較短，扣除新友相聚的日子，不少人逛街購物、看電影、用餐都會選擇到百貨公司，再加上收假日適逢2月14日西洋情人節，再添一波買氣，其中，化妝品成長動能直逼兩成，女用、餐飲有一成佳績，精品、女裝也有不錯的業績表現。加上各店應景活動、奉茶發糖果吸引人氣，新春業績開紅盤。

新光三越春節期間中南部店人潮湧現，其中，台中中港店PIERRE HERMÉ快閃店熱銷超過2.2萬顆馬卡龍、高雄左營店2月10日新開幕的檀島香港小廚也湧入眾多嚐鮮民眾，台南新天地歡慶台南建城400年，舉辦特展活動亦帶動人潮湧入。而初二起北返人潮加持，眾多IP特展吸客登場，包括皮卡丘寶可夢見面會、侏儸紀30周年紀念主題展、伊藤潤二 驚典美學館、進擊的巨人動畫十週年快閃店等，不僅帶動整體來客成長5%，業績亦升溫。

微風集團表示，今年因春節連假期間天氣良好，走春人潮眾多等因素，對比去年春節整體業績成長超過三成。其中精品及珠寶表現仍是最亮眼 ，如BVLGARI 、PIAGET 、BUCCELLATI 、LOEWE等，熱買商品以聯名及龍年限定款式為主，業績成長三成。而運動用品如JORDAN在年假期間業績成長至少150%。

此外，2024春節期間適逢西洋情人節，微風集團表示，香氛商品與飾品類商品成長一倍，餐廳餐飲因除夕圍爐宴需求強勁加上連假訂席接單旺及走春人潮等眾多因素，成長超過兩成，高樓層景觀餐廳因應情人節推出獨家雙人餐及包廂，已於2月初預訂全數額滿。

遠東SOGO表示，去年疫情解封後，營收基期墊高，不過今年的「入店客數」和「業績」仍有雙位數的成長。其中，也因為年節檔期正巧搭上情人節，表現優異的業種包括黃金、珠寶，成為過年、情人節送禮的不二之選。此外，精品、名品也在檔期內推出早春新品，吸引眾多顧客趁著優惠入手；3C商品，如手機、iPad、筆電和音響，則是年輕人和上班族的最愛，不少民眾趁著剛入手的壓歲錢、年終獎金採買添購。

Global Mall全台八店春節期間湧現滿滿人潮，不僅初一起近2,000個福袋熱賣，清晨6點即就有民眾開始排福袋，加上春節期間推出的限定滿額贈及超值優惠7折起，帶動春節連假業績、人潮雙成長，對比去年春節同期成長近10%，同時也再創下歷年春節業績新高。

Global Mall表示，今年春節保值的黃金金飾熱賣，更因龍年來到，以龍年造型商品或媽祖限定系列最獲青睞，而餐飲美食則以4~6人團聚為主，餐期訂位皆滿，排滿等候人潮，整體而言，春節連假期間金飾、家電及餐飲業績成長近15%。

微風集團 春節

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