遠東SOGO春節、情人節買氣不斷 人潮與業績雙位數成長

台灣太古可口可樂有史以來第一位女性總經理胡玲瑄，談起職場攀升的成功之道，想起的卻是看來微不足道的小事，「我當時勤跑各大賣場，幫忙割紙箱⋯⋯，把紙箱割得又快又好！」她有點得意地說。

2024-02-14 12:30