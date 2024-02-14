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遠東SOGO春節、情人節買氣不斷 人潮與業績雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東SOGＯ舉辦忠孝館汪汪隊見面會吸引大小朋友搶拍。遠東SOGO/提供
遠東SOGＯ舉辦忠孝館汪汪隊見面會吸引大小朋友搶拍。遠東SOGO/提供

今年春節連假年節氣氛濃厚，親朋好友聚會增加，再加上天氣舒適，吸引民眾外出逛街購物。遠東SOGO表示，春節期間百貨祭出優惠、限量福袋，還有各館期間限定的主題特展，像是忠孝館汪汪隊立大功賀新春、復興館化石博覽會等等，成功吸引民眾入店。

去年疫情解封後，營收基期墊高，不過今年的「入店客數」和「業績」仍有雙位數的成長。其中，也因為年節檔期正巧搭上情人節，表現優異的業種包括黃金、珠寶，成為過年、情人節送禮的不二之選。此外，精品、名品也在檔期內推出早春新品，吸引眾多顧客趁著優惠入手；3C商品，如手機、iPad、筆電和音響，則是年輕人和上班族的最愛，不少民眾趁著剛入手的壓歲錢、年終獎金採買添購。

同時也因為出國旅遊潮，像是行李箱、戶外保暖服飾、賞雪相關商品仍是熱賣。而龍年彩妝，以口紅，粉底液、香水及頂級保養品熱銷。而在餐飲方面，無論是美食街或餐廳更是爆滿成為集客重點，在除夕前一周旺到大年初五，一位難求。

保暖 情人節 春節

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