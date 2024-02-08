隈岩吾來台現勘「聯聚中維」 打造亞洲新地標

台中「聯聚中維大廈 Kuma Tower」又有創舉，近日知名建築師隈研吾率事務所成員來台，與聯聚創辦人江韋侖及聯聚團隊進行建築外觀與帷幕計畫討論，聯聚建設直接打造高達二層樓的外觀單元模型，讓雙方眼見為實進行討論。

聯聚中維大廈為Kuma Tower位於七期市政路、市政北一路，基地2380坪，預計興建地上42層，地下7層摩天大樓，為聯聚第二件豪辦作品，為承接台中第一高樓聯聚中雍大廈的璀璨紀錄，特地邀請建築大師隈研吾共同打造。

聯聚建設表示，隈研吾作品遍及世界主要城市，但他特別注重建築與當地自然景觀與人文的互動，並重視以人為本的精神，在理念上與聯聚建設創辦人江韋侖有許多共通之處，因此雙方合作一拍即合。

隈研吾表示，「當江先生邀請一起創建台中新地標建築時，很高興接受挑戰並接受了這個項目」、「希望將Kuma Tower打造為聯聚、台灣和亞洲的新地標。」

他表示，要達成這樣的目標，打磨過程實屬不易，從籌備開始，雙方即進行無數次會議討論，光Kuma Tower圖面細節的討論，就花了近五年時間。

他推崇聯聚建設以美學品味著稱，創辦人江韋侖對建築，尤其有著做精求美的講究，對於台中更有一份在地關懷，不僅貼心考慮居者的需求，也追求友善鄰里的建築，台中七期被譽為全台灣最美天際線，聯聚建築群功不可沒。

隈研吾此次來台與聯聚討論議程涵蓋五大面向，包括聯聚中維大廈帷幕單元、簷板材料、陽台單元、外牆燈光設定，以及與建築外觀密切相關的景觀設計。

在帷幕方面，絕大多數的帷幕牆大樓都是規矩方正的外觀，以便規格化、模具化。但隈研吾與聯聚所設定的Kuma Tower，跳脫傳統帷幕牆大樓的思維模式，整體外觀旋轉向上，且每個單元板片尺寸角度各有變化，塑造獨特造型，不過營建成本，以及施工複雜度也大幅增加。

另在建築外觀上，聯聚中維大廈結合宜居陽台的概念，規劃垂直綠化的特色，將地面層的盎然綠意，向上延伸到各樓層，整體外觀的木紋色彩和綠意搭配，每一個角度、光影、材料的選擇，都經過巧心設計。

此外在聯聚中維大廈前方，也規畫打造一棟美術館概念的四層樓複合式商場，為台中引入全新Lifestyle，未來規劃引入和風主題精緻餐飲空間，除了延續主建物風格，因位於1500坪公園之間，也能一覽綠樹植栽四季不同風貌。

聯聚表示，這次在帷幕單元的檢討上，聯聚團隊也特別針對太陽熱能透過率、室外反射率、遮蔽係數等玻璃特性，與隈研吾及事務所團隊成員，進行縝密討論，整體材料不僅以美觀性作為考量，減碳節能也是重點。

聯聚表示，聯聚中維大廈已取得「耐震設計」標章，除採用鋼骨SS構造，更選用高強度高韌性耐震鋼材，與台北101相同等級，並以高於法規要求的標準進行風洞測試，確保中維大廈的建築耐風性與舒適度外，也照顧周圍行人安全。