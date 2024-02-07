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春節建商大搶客！100組案場不打烊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

2024年春節即將到來，隨著去年下半年房市買氣持續回溫，今年業者繼續加碼搶市，根據591新建案統計，六都及新竹縣市共計有逾100件個案在春節期間不打烊，各縣市中，又以新北、桃園及台中最旺。

觀察各縣市中，以新北、桃園及台中最旺，均有超過20件案場開門，而業者也紛紛祭出簽約送購屋金、電動車等手段，力拚將好買氣延續到過年期間。

591新建案指出，以往過年因為放假關係，常被視作房市淡季，但其實近年有不少購屋族會選擇在走春時搭配看房，這樣一來不僅全家大小都能一次看個夠，也可以縮短日後與家庭成員的往返溝通成本，因此有些業者才會選擇過繼續營業。

以知名代銷甲山林來看，旗下銷售個案如「金城帝寶」、「市政官邸」、「湯泉綠中海」等案，還有「中山麗池」、「橋科大極」就天天營業。業界人士指出，春節賞屋的客戶除了多為準買方、成交機率較高，也能吸引不少趁著新春假期返鄉的台商，因此會特別把握春節期間開案。

中部知名代銷萬群地產，則是選在初一全面開工，包含「親家中央公園」、「豐邑PARK ONE」、「允將青曦」、「豐邑豐禾」、「豐邑豐穗」、「富宇市政大道」都有開門營業；而興富發建設（2542）「雲頂」、「雍悦一方」、「鉑金愛悦」等建案皆在初二開門迎接春節市場，積極鎖定返鄉台商與遊子購屋族。

此外，也有不少業者更是推出賞屋或簽訂就送好禮，獎項更是琳瑯滿目，不只有iphone15及家電，甚是連滑板車、電動車都有，像「鑫悅」、「達麗未來市」、「新潤RIVER ONE」、「A2a自由綠洲」等建案，還有推出賞屋就抽紅包的好康。

591新建案建議，若民眾原本就有買房打算，且過年期間若無計畫出國或旅遊，不妨可以安排時間外出賞屋，說不定還有機會挑到心儀的物件。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

台商 建案 房市 春節 買氣

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