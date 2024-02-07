汎銓去年稅前每股賺7.24元 歷史次高 今年可望締造新猶

半導體材料分析（MA）大廠汎銓（6830)於今日公佈2023年全年自結合併營收達18.8億元，年增8.93％，受惠客戶持續推進先進製程研發進程，挹注旗下材料分析(MA)委案良好需求，並中和旗下故障分析(FA)業務受IC設計客戶因終端消費庫存調整延緩新產品上市計畫而減少委案需求之影響，並帶動2023年全年營收創歷年新高成績，2023年全年自結稅前淨利3.39億元、每股稅前盈餘達7.24元，為歷年次高記錄。

汎銓戮力深化材料分析(MA)業務領域競爭利基，打造未來中長期成長營運動能，不僅持續投入佈局檢測分析關鍵專利與工法，同時汎銓於2023年下半年起積極佈建新場地、引進最新檢測設備、專業檢測人力擴增、加速海外營運據點拓展等策略，其中，汎銓旗下竹北營運二廠已於1月正式開幕啟用，並緊鑼密鼓進行新設備進駐與新設備運轉測試驗證，以加速設備交機驗收正式產生營運貢獻進度，以逐步放大台灣地區材料分析(MA)檢測產能，

此外，在海外據點布局方面，除同步擴增旗下南京營運據點分析產能，並精進專業分析工法與擴大專業人力團隊，並積極推進日本地區分析營運據點設立，目前整體進度仍符合公司規劃，可望至今年第3季汎銓國內、外整體材料分析產能較去年同期增加約25~30％的目標，並創造良好營運成長動能。

展望未來營運，汎銓看好材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡，有望創造未來營運樂觀的成長前景，憑藉汎銓於材料分析(MA)領域掌握關鍵專利、分析工法技術等優勢，加上南京、台灣、日本營運據點新擴增產能隨著陸續完成機台驗收步入營運行列，同時持續評估全球各半導體產業聚落設立業務據點，擴大全球業務接單動能，以期在重要營運策略執行成效放大，助力未來營運更上層樓。