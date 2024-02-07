墾丁小琉球春節訂房不到7成？均價一看驚呆了 他卻喊「支持國旅」！
新聞說墾丁小琉球春節訂房不到7成，儼然國旅寒冬。
有這個現象多半是價格出問題了。
這裡我撈了幾個熱門地區，以去年1-3月同期房價表現，分別針對觀光飯店、旅館、民宿的平均價格來比較：
南投縣：飯店價16435、旅館價5854、民宿價3259
花蓮縣：飯店價8303、旅館價3868、民宿價2469
嘉義縣：飯店價8104、旅館價3221、民宿價2773
宜蘭縣：飯店價7472、旅館價4594、民宿價3170
台東縣：飯店價5770、旅館價3746、民宿價2444
屏東縣：飯店價5021、旅館價4211、民宿價3130
觀察下來屏東縣整體觀光住宿成本確實偏高了，雖然飯店價在6個地區裡面排名最後，不過這已經贏過沒有列出的13個縣市；而旅館價僅次於宜蘭、南投；民宿價更是和宜蘭、南投差不多。
我也是現在才知道，原來屏東旅遊的成本這麼高！
作為戶籍在屏東、老家在恆春的股民，看到這種新聞，還是打從心裡希望咱家鄉的旅遊業能爭氣一些。畢竟人進得來、房租的出去，屏東才有機會發財。
一晚5000沒人訂，能不能試試一晚4000呢？
一晚4000沒人訂，能不能試試附早晚餐呢？
打了折又附早晚餐還是沒人訂，是不是品質服務沒跟上呢？
我相信，只要品質服務到位，沒有賣不出去的房，只有賣不出去的價格。希望大家多多支持國旅，再給咱家鄉一次機會！
對了，下個月想去九州跟團旅遊，有推薦的旅行社嗎？
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