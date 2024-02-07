春節吃喝玩樂 用悠遊卡、悠遊付最划算

春節期間吃喝玩樂，用悠遊卡、悠遊付快樂享回饋，2月1日起台北三家唐吉訶德開放悠遊卡消費、全台貴族世家牛排、孫東寶台式牛排教父，可使用悠遊卡及悠遊付消費之外，星城Online也可以用悠遊付線上儲值購點囉。過年期間開始「R8 METRO BAR 捷運輕食吧」及「日出集團」更推出悠遊付優惠活動，千萬不要錯過。

悠遊付與「日出集團」攜手合作，2月7日至3月6日活動期間，於「日出集團」指定活動店家使用悠遊付消費，每筆交易享15%悠遊付回饋金，每人回饋上限100元，本活動回饋金總額上限10萬元，送完為止。本活動可與「全通路筆筆最高回饋3%」疊加，其中連續三年榮獲米其林必比登推薦的醉月樓沙龍、宮原眼科再享指定餐廳品牌2%回饋，活動最高回饋享20%。

另外，全新開幕的「R8 METRO BAR 捷運輕食吧」，位於捷運中正紀念堂站3號出口處，整體設計以賽博龐克（cyberpunk）風格為主，融入未來科技與生活的想像，運用大量五光十色的燈光呈現視覺感受。現在悠遊付合作推出獨家優惠活動，2月12日至3月31日，悠遊付會員於「R8 METRO BAR活動店家」掃描領券活動QR Code，輕鬆領100元現金回饋券一張，每人限領一次，單筆消費滿300元以上即可使用，活動限量2,000張。