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打破跨行轉職不易 信義房仲高薪高發展吸人才入行

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋以高薪、高發展條件吸引諸多人才跨行轉職。（圖:信義房屋提供）
信義房屋以高薪、高發展條件吸引諸多人才跨行轉職。（圖:信義房屋提供）

根據人力銀行最新調查顯示，今年有高達9成5的上班族有意年後轉職，比例創下15年來新高，但有意跨行轉職者也面臨起薪降低的掙扎、甚或無相關經驗導致履歷石沉大海的困境。信義房屋一直以來堅持錄用零房仲經驗的新人，除了提供優厚的薪資待遇，在人才培育上也投入大量心力，在入職後提供系統化「專業養成學程」讓新人一就任就能有豐沛學習資源、快速成長，更有完整且透明的升遷制度、福利以及各項數位工具，幫助員工成就職涯高峰。

人力銀行調查顯示想轉職的人有6成不滿待遇，另有4成則是考量沒有升遷機會。在跑道選擇上，不動產經紀人員工作由於高薪、高發展吸引不少人跨行轉職。針對已有工作經驗的轉職族，信義房屋除了新人入職時系統化的領域專業養成學程，也提供許多外訓課程與房仲證照的相關補助，包括產業相關法令，如土地法、民法，或是領袖培訓等主題，讓員工在職涯與專業能力持續成長。

在薪資上，信義房屋針對第一線業務人員設計許多專屬保障，不僅提供前6個月保障月薪5萬，在轉正職後仍有底薪，同時公司另有個人獎金、團體獎金、年終獎金、績效獎金、長期發展獎勵金等，獎金發放總額無上限。

同仁職涯規劃部分，信義房屋更有完整且透明的晉升制度，不限年紀、年資，晉升為資深不動產仲介專家最快12個月即可達成，更有一線店長直言，入行一年多就能當上主管，信義房屋勇於提供新人舞台！

除了求職者最關切的薪資與晉升，信義房屋為直營房仲唯一上市公司，秉持「以人為本」精神，制度有保障且福利優於勞基法，例如一般服務業要求出勤的颱風天，信義房屋以員工安全為第一首要考量，直接給予有薪颱風假等，諸多福利與措施也讓信義房屋於去年入選「臺灣高薪100指數」；此外，信義房屋積極研發數位工具，例如AI智能配案，以全新的數位工作模式，提升同仁工作效率。

諸多措施讓信義房屋內擁有不少跨行轉戰的成功的例子，資管系出身、曾當過廚師、導遊的信義房屋南港北流店專案經理謝承翰便是一個成功案例，從海外工作回來後轉戰房仲業務，在任職的第一個年度就拿下全台排名前40、同樣年資第2名的好成績，一路從0經驗的房仲小白，成為百萬年薪的專案經理。

謝承翰的案例在信義房屋並非單一個案，他以自身經驗建議，投身新的領域最重要的是公司能有完整教育訓練，特別是房地產業專業知識眾多，對毫無經驗的轉職者來說，完善的教學是很重要的關鍵；再者在職涯上，能夠看到可發展的薪資跟職涯成長曲線，以及正向、願意互相幫助、和諧的企業文化，絕對是領域小白能成功轉職的最大因素。

信義房屋表示，人才為重要資本，將持續優化人才培育、薪資福利，讓在職員工都能享有實質的薪資福利、良好的工作環境，信義房屋將協助員工從新手便高手，有志挑戰房仲業務工作者，都歡迎加入。詳細福利內容，可上信義房屋徵才網頁查詢

信義房屋 房仲 薪資

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