室內設計諮詢年增52.4％ 七成裝修案預算100~400萬元

疫後居家生活大大改動，許多人也都用室內設計迎接新生活。知名裝修諮詢平台「100室內設計」業務數據顯示，2023年的室內設計總諮詢量比2022年同期增加52.4%，達到15,239件。

而裝修客戶仍以小資族為主，高達七成案件預算100-400萬、坪數10-35坪。風格方面以現代風、北歐風和日式風最受歡迎，而關注度最高的實用設計則包括用餐區的多功能餐邊櫃、採光好又能兼顧收納的開放式書房。

數據顯示，裝修諮詢者仍以小資族群為主，約七成（69.7%）的裝修客群預算落在101-400萬新台幣間，其中以預算101-200萬最多（36.5%）、預算201-300萬佔22%，301-400萬佔11.3%，中位數約落在200萬元。坪數方面多落在10-35坪（共佔68.2%），其中21-35坪佔42.7%、10-20坪佔25.5%。

在居家風格方面，2023年各式裝修作品瀏覽量超過1,063萬次，其中最受網友歡迎的前三名是現代風（43.1%）、北歐風（23.4%）和日式風（11.1%）。而最常見的實用設計則是多功能餐邊櫃、開放式書房。

隨著烹飪、飲食品質越受重視，餐邊櫃成為餐廳的新寵兒，不但方便分層收納各式餐具、櫃面也可作為中島使用。趕時間時，餐邊櫃能加快取用餐具、瓶罐或使用飯鍋的節奏；休憩時則可做為輕食吧檯，準備點心、咖啡或調酒小酌。

若想進一步加大空間感和採光，可以試著打開客廳鄰近的房間，常見的方式是打掉沙發背牆，順著長沙發規置書桌。由於二人座以上的沙發背寬通常都超過2公尺，能容納長型工作桌確保辦公區域寬敞或多人同時共用。這做法的缺點是隱私和隔音會較差，若想要兼顧空間感和不受客廳干擾，則可以用透亮玻璃隔間將書房和客廳隔開，再搭配隱藏捲簾或窗簾提升隱私性。

此外，多用途書房也是善用空間的好選擇。只需在書房內加上一列臥榻，就能作為親友拜訪的臨時客房。也可把木地板架高改成和室搭配書桌，不但地板可直接作為座椅，下方還多出極大收納空間，也能席地鋪床作為客房，達到CP值超高的「一房三用」。