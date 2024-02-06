港勤公司3月辦理新進從業船員招募 起薪41-49K
台灣港務公司100%轉投資的台灣港務港勤公司，主要業務為港口曳船服務、離岸風電及海難救助。為配合政府綠能政策推動，積極布局風電產業發展與創新港勤運維業務等多角化經營策略。未來因應基隆、台中、高雄、蘇澳等地區業務拓展需要，將於今年3月辦理新進從業船員甄試，招募專業人力加入營運行列。
此次甄試將於3月辦理，甄試地點統一安排於高雄考區，甄試類科涵蓋艙面部甲級船員、輪機部甲級船員、艙面部乙級船員、輪機部乙級船員等四類組人員，共計招考正取人員13名、備取人員39名。
港勤公司表示，本次招考新進從業船員薪資福利待遇部分，甲級船員約4.9萬元、乙級船員約4.1萬元，另視公司營運情況核發獎金並享職工福利委員會補助等福利。
實際招考類別、名額及考試科目等，以甄試簡章公告內容為準，簡章於今年2月初公告，詳細甄試簡章訊息，請詳加留意台灣港務港勤股份有限公司網站(https://www.tipcmarine.com.tw/)公告。
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