中鋼自主開發天車AI技術 倉儲管理效率大躍進

中鋼（2002）去年成立「數位轉型推動小組」，將一貫化作業煉鋼製程全面導入智慧製造，因「無人化天車」也是智慧製造相當重要的一環，廠內推動無人化天車吊運鋼品作業，全廠區同步達到高效率、低成本及低碳排等生產目標。

中鋼表示，2015年投入無人化天車研究，2018年自主開發天車AI技術，先在冷軋成品倉庫完成首部無人化天車改造，再於2020年建立「雙天車協同作業及防撞」等AI技術後，同倉庫再改造另部無人化天車，開啟首次雙無人化天車鋼捲吊運作業。

中鋼去年進一步提升無人化天車速度控制及板車掃描效率技術後，每部無人化天車一年所需的人力工時及維護成本較原有天車共可減少約400萬元，加上無人化天車具穩定連續作業特性，故障率更是大幅降低80%，促進倉儲管理效率大躍進。

中鋼也將於今年展開廠內其餘35部鋼捲吊運天車的無人化改造工程，進一步強化營運競爭力，邁向「智慧倉儲」發展新里程碑。

鋼品在倉儲區包括出庫、入庫、儲位變動等物流作業皆需仰賴天車執行，相較傳統人工操作天車，無人化天車能不間斷且自動化穩定運作，具備天車馬達壽命延長、降低產品吊運損傷、節省人力工時成本等多項優點，當無人化天車導入電腦視覺及雷射感測技術時，更能在漆黑工廠中精準完成吊運作業，實現「關燈工廠」省電及減碳效益。