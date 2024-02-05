快訊

懷念過世「阿婆」...客家美女離開科技業 拜師開麵店復刻記憶那一味

黃揚明稱綠開「八位數字」爭立院龍頭 民進黨提告求償100萬

中鋼自主開發天車AI技術 倉儲管理效率大躍進

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼自主開發天車AI技術 倉儲管理效率大躍進。中鋼提供
中鋼自主開發天車AI技術 倉儲管理效率大躍進。中鋼提供

中鋼（2002）去年成立「數位轉型推動小組」，將一貫化作業煉鋼製程全面導入智慧製造，因「無人化天車」也是智慧製造相當重要的一環，廠內推動無人化天車吊運鋼品作業，全廠區同步達到高效率、低成本及低碳排等生產目標。

中鋼表示，2015年投入無人化天車研究，2018年自主開發天車AI技術，先在冷軋成品倉庫完成首部無人化天車改造，再於2020年建立「雙天車協同作業及防撞」等AI技術後，同倉庫再改造另部無人化天車，開啟首次雙無人化天車鋼捲吊運作業。

中鋼去年進一步提升無人化天車速度控制及板車掃描效率技術後，每部無人化天車一年所需的人力工時及維護成本較原有天車共可減少約400萬元，加上無人化天車具穩定連續作業特性，故障率更是大幅降低80%，促進倉儲管理效率大躍進。

中鋼也將於今年展開廠內其餘35部鋼捲吊運天車的無人化改造工程，進一步強化營運競爭力，邁向「智慧倉儲」發展新里程碑。

鋼品在倉儲區包括出庫、入庫、儲位變動等物流作業皆需仰賴天車執行，相較傳統人工操作天車，無人化天車能不間斷且自動化穩定運作，具備天車馬達壽命延長、降低產品吊運損傷、節省人力工時成本等多項優點，當無人化天車導入電腦視覺及雷射感測技術時，更能在漆黑工廠中精準完成吊運作業，實現「關燈工廠」省電及減碳效益。

中鋼去年完成鋼捲吊運天車十大AI關鍵技術優化及整合五大倉儲系統，經實務運作統計結果顯示，每部改造的無人化天車一年在人力工時及天車維護成本上，與原有天車相比可降低400萬元，且天車故障率更是大幅降低80%，促進倉儲作業效率大躍進。

中鋼自主開發天車AI技術 倉儲管理效率大躍進。中鋼提供
中鋼自主開發天車AI技術 倉儲管理效率大躍進。中鋼提供

AI 中鋼 工時

延伸閱讀

中鋼自主開發鋼捲吊運天車 AI 技術 倉儲管理效率大躍進

雲林倉儲槍聲大作...3男爬牆躲到隔壁汽車保養廠 地上找到4彈殼

倉儲式會員店 長三角搶市

中鋼小鋼胚工場加熱爐 新開發自動控制「一鍵降溫」功能

相關新聞

清景麟董座：未來10年嘉義起飛期 科學園區周邊「3字頭房價」低門檻

清景麟建築董事長林聰麟今（5）日在嘉義「Ai世界城」造鎮案動土典禮中表示，四年前來到嘉義獵地、推案，認為今年起、嘉義將迎...

「英屬維京群島」被打房受限+香港人來台降溫 外國人買房探7年新低

根據內政部統計月報資料顯示，2023年外國人取得建物為1,042棟，數量探近7年以來的新低，年減約13%，專家指，主要因...

Chill 海線走春！台鹽邀您遊通霄 Fun 風、七股看三麗鷗鹽雕

騰福躍，好運報到！農曆春節即將開始，帶著愉快的心，來趟海線鹽味之旅吧！台鹽（1737）推薦旗下「臺鹽通霄觀光園區」、「七...

麗寶旗下開發案啟動招商 嘉義福容飯店4月試營運

麗寶集團旗下開發案啟動整合式招商，除了嘉義福容voco飯店將在4月試營運，集團子公司第1季將進駐旗下位於新莊副都心及新北...

超商雙雄衝刺2月走春商機 觀光型門市備戰推數位紅包

農曆春節將至，超商雙雄統一超商、全家衝刺2月營收。統一超在風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量倍增，預計帶動業績成長...

新北預售熱區大洗牌 板橋、新店竟跌出榜外

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近5年新北市各行政區的預售屋交易占比變化，其中三重、淡水區預售5年間交易占比大幅提升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。