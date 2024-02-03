「餘屋量之王」房價竟狂漲36% A7將成房市轉向領頭羊？

根據內政部最新待售餘屋統計，A7重劃區所在的桃園龜山區，建商未賣出餘屋多達4,336宅，為全國各行政區「新屋餘屋量之王」，餘屋如此之多，但實價資料顯示，從2021年~2023年，三年來A7房價狂漲36%。

其中最驚人的是，區內合宜宅在禁售令解禁之後，房價一路狂飆，近日已創下最高每坪41萬的成交紀錄，相較2013每坪約15萬元的價格，房價10年狂飆174%，漲勢驚人。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，去年龜山區建物買賣移轉棟數雖仍高達4,901宅，但相較2022年已大減35%，去化速度緩慢，加沒賣掉的餘屋不斷增加，房價再漲不易，囤房稅7月上路後，更可能成為房市轉向領頭羊。

周昆立表示，龜山A7重劃區鄰近林口，為大林口生活圈一員，這幾年房價會不斷走高、漲勢兇猛。主要與「具捷運建設」、「房價相對低」兩大優勢有關。

以捷運建設來說，近年大台北捷運路網不斷擴大，不斷帶動有捷運建設的地區房市，住在新北、桃園，每天通勤到北市工作，已是很多大台北上班族的常態。

許多捷運族會沿著捷運購租屋，也帶動有捷運的區域的人口增加與房市交易也趨於熱絡。2017年通車的機場捷運，行經新北與桃園許多精華區，就成為帶動龜山及區內A7重劃區房市向上的重要利多。

再以房價相對較低來看，目前在北市預售平均開價單價破百萬、新北突破60萬之下，有捷運建設、房價平均僅3字頭的A7，成為許多雙北購屋族會購屋考慮區塊，也讓A7房價持續走高。