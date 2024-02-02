統一集團砸2500萬美元買可轉債 投資 Yahoo 台灣電商事業

Yahoo 台灣今（2）日宣布與統一（1216）集團展開策略合作，統一集團將針對 Yahoo 台灣電子商務業務進行投資。此次策略合作代表統一集團對 Yahoo 台灣在網購生態圈策略布局的肯定，更可望透過雙方合作提升台灣電子商務的整體發展，為在地消費者打造全新網購體驗。未來雙方不排除在電子商務上有進一步商業合作的可能性。

Yahoo 台灣近年多次傳出要出售電商部門的消息，但均未獲得證實，先前的「候選買家」也包括富邦媒，但因為企業切割程序複雜而沒有後續進度。統一企業今天公告，以認購香港商 Yahoo 資訊發行的2,500萬美元(約新台幣7.8億元)可轉債，取得與 Yahoo 台灣電商合作。

Yahoo 台灣執行長暨 Yahoo 亞洲區總經理黃吉樂指出，作為台灣電子商務市場先驅，Yahoo 台灣過去20多年來為電商產業生態圈的發展帶來重大貢獻，擁有豐沛的人才、有價值的數據洞察與累積多年的數位經驗。奠基於雙方在銷售及金物流上現有的合作關係，此次統一集團的投資，加上 Yahoo 台灣深厚的數位營運優勢及創新研發能量，將為在地消費者帶來更豐富多元的產品、更便利的體驗和更迅速的物流服務。也很高興將透過此合作，為 Yahoo 台灣電子商務業務帶來更多成長動能，並為下一階段的成功奠定堅實基礎。

統一集團致力於打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。為實現此一目標，統一集團持續不斷建設並投資生活品牌，運用全台線上線下的零售通路整合及全台 45 個物流中心的完善後勤體系，作為此核心策略的具體展現。