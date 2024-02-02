台中水湳經貿園區兩精華地招商 房產業者：足增兩大型百貨公司

台中市水湳經貿園區各項重大建設陸續完工啟用，區域發展前景受矚目。市經濟發展局昨起公告位於園區北側精華地帶的西屯區經貿段6、8地號開始招商。代銷和房地產業者對於它面積大又有設定地上權，認為適合大型百貨商場，且台中具消費潛力，足夠再增加新光三越和大遠百各一家。

經發局長張峯源說，西屯區經貿段6、8地號，合計占地約3.86公頃，坐落水湳經貿園區第二種經貿專用區，緊鄰台中國際會展中心及水湳轉運中心，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，採設定地上權70年方式招商，除可開發國際級旅館及複合式百貨商場外，也可做為公共事業設施、文教設施、會展產業、金融保險產業、運輸服務業及休閒服務業等使用，土地使用彈性極佳，適合大面積開發案，更提供企業聯盟投資選項。

而且，近期正進行都市計畫通盤檢討案，針對 6、8地號兩街廓所夾的「道路用地兼供經貿服務設施使用」，得與兩街廓整併開發，其地下層適用經貿二容許使用組別，得免計容積，賦予區域開發更大的商業規劃彈性。同時也納入立體連通留設規定，讓未來從基地連結至台中國際會展中心及水湳轉運中心的立體通廊，適用立體連通設施獎勵，串接龐大的觀展及轉運人流。

對此，不動產代銷公會全國聯合會理事長謝坤成說，以其設定地上權70年方式招商，基本上已經排除建築業者的住宅和商辦，加上它面積大、高度低，且地下聯通，因此最適合百貨和商場。像是新光、大遠百兩業者就非常適合。

他說，台中的消費市場不能只看台中，而應把嘉義以上、新竹以南都納入，台中也絕對容納得下再增加新光和大遠百各一家。

深耕台中房地產業多年的立智公關總經理王耀斗說，這幾年台北的房地產賣不動，相形之下台中的重畫區有大面積的土地，而且大型建設不斷投入，熱度比台北高，早有許多北部大型建商和代銷進軍台中。因此，在建築業的帶動下，台中的消費潛力被看好，原本有意爭取「高鐵娛樂購物城」那塊地沒有爭取到的百貨業者，正好可以投入水湳經貿園區。