飯店業留才和吸才 房務員年薪最高24個月

疫後國內飯店業一直缺工，尤其是工作較辛苦的房務員，為留住員工，有飯店業者實施新制，以更具競爭力的薪酬，讓外界消弭一般對房務員低薪高勞動的成見標籤。

煙波集團表示，針對市場人力供給低迷的房務員工作，近兩年於內部成功實施兩項新制，目的是希望能提供更具競爭力的薪酬以反映同仁辛勤貢獻，讓外界消弭一般對房務員低薪高勞動的成見標籤。

煙波集團指出，「整房津貼制度」取代傳統飯店業以間計酬的方式，推出針對不同條件對應出的點數制作計算，使房務員能自主加薪、展現優越的工作績效。此專案推出後，讓房務員平均月薪提升至5.3萬元、最高可達6.5萬元以上、年薪總計高達24個月，完全媲美科技工程師薪資水平。

另一新制「數位小費雙倍回饋」，則是透過房務小卡的管家介紹，讓旅客能使用行動裝置線上給予小費，不僅如此，煙波集團更同步加碼100%獎勵金，讓房務員可獲得雙倍獎金回饋。此舉完美建立旅客、房務同仁及企業三方共好的正向積極互動圈。

煙波集團說，兩大創新方案不只提升煙波集團的企業品牌形象，也使員工福利水平與服務品質達到新的高度，與此同時亦用心規劃許多同仁照顧方案，誓創造優質工作環境、提供全方位支持，驅動更具吸引力的從業環境。

此外，煙波國際觀光集團2023年創下全台平均住房率85%、32億元營收歷史新高，除於年終方面持續挑戰飯店業領先地位外，也積極與同仁共享營運成果、發放績效獎金，2023年度發放總獎金累計近億元，高階主管年薪最高19.3個月、基中階主管17.4個月。