辰泰國際投資5億建新廠 生產環保無塑紙容器

投資台灣事務所今（1）日再添三家企業擴大投資台灣，包括：台商回台方案的台灣製刀，與中小企業方案的辰泰國際、嘉大蛋品。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,450家企業超過2兆1,797億元投資，預估創造14萬9,834個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有303家台商投資約1兆2,216億元，創造8萬7,212個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引965家中小企業投資約4,506億元，帶來3萬5,534個就業機會，後續尚有11家企業排隊待審。

台灣製刀專門客製化銷售各種機械用刀片，產品廣泛應用在電子業、包裝業、回收業、木工業及食品業。為了提升公司核心競爭力，擬增聘14名本國員工，投資近三億元在台中市潭子區建立營運及製造總部，持續發展全鋼刀片、貼鋼或複合材料刀片製作技術，導入智能化系統，即時掌握製程資訊，增加生產與管理效率，為客戶提供高性價比的優良產品。新總部將朝向綠建築方式規劃，設置太陽能發電設施，與採用節能照明及變頻空調等，期望落實節能減碳。

辰泰國際企業主要從事餐盒成型代工及買賣業務，由於看好台灣外食人口眾多，加上外送平台商機蓬勃，市場對於紙類容器的需求將不斷增加，故決定招募七名本國員工，投資五億於嘉義大埔美精密機械園區擴廠，採購自動化設備及系統，生產不含塑膠淋膜的環保紙類容器，使用過後可直接回收，不會造成環境額外的負擔。另外，新廠區屋頂規劃設置太陽能設施，且部分廠區外牆將採中空設計，降低室內積熱，希望逐步成為綠色生產企業。

嘉大蛋品為蛋品處理加工廠，主要產品包含原料蛋、洗選蛋及液體蛋。為了增加洗選蛋的產量，將於台南市學甲區興建逾千坪的洗選蛋工廠，投資總額超過四億元，擬導入智慧化製程，使用機器手臂加速裝卸蛋品，及採用自動檢測控制系統，以聲納及光學等方式檢驗產品，並將監測數據即時整合進入資料庫，建立完整的生產履歷，提供消費者更安全、健康的優質蛋品。此外，新廠將優先採購具節能標章設備，並在屋頂設置太陽能發電設施，期望降低環境負擔，邁向永續經營之路。