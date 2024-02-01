宜蘭龍潭湖復育成功 台塑生醫邀春節探訪生態秘境

位於宜蘭礁溪的龍潭湖畔悠活園區，前身為台化（1326）紡織舊廠。台塑生醫透過企業積極整合與活化廠區周邊資源，與在地社區及志工之協助，一同推動生態復育有成，如今擁有全台獨一無二的圓吻鯝魚生態系，兼具深度生態旅遊和環境教育推廣，非常適合農曆春節期間，闔家大小出遊，讓遊客在自然中享受娛樂和教育的雙重體驗。

台塑生醫總經理劉慧啓表示，台塑（1301）企業發展產業時很重要的一個概念就是希望能夠帶動城鄉的共同發展。宜蘭龍潭湖對於從北台灣要進入東部是必要門戶，也是宜蘭地區最大的天然湖泊，所以選擇在這邊設立「龍潭湖畔悠活園區」，秉持「循環經濟」的理念，從除役貨櫃建築物到生態復育，實踐台塑生醫在環保與經濟共生的社會責任。

又，本著「取之於社會，用之於社會」的精神，台塑企業近幾年積極整合企業資源、鄰里社區、廠商、小農及地方政府等夥伴，為全台民眾創造將健康、環保、文化和休閒元素結合在一起的「Formosa樂活圈」旅遊體驗，龍潭湖畔悠活園區正是其中一站。除了宜蘭，桃園、高雄、雲林、彰化和楊梅，各自都已形成一個共榮圈，實質地促進地方經濟發展、活絡地方觀光、照護居民健康。

台塑生醫表示，龍潭湖畔悠活園區展現了在環境永續方面的承諾，其中最成功的，無非是全台唯一的圓吻鯝魚保育生態系。圓吻鯝魚俗稱「憨仔魚」，是台灣原生魚種，為了保護鯝魚、維護附近生態環境，結合社區志工設置管狀河道及魚骨阻流結構，幫助鯝魚逆流而上產卵。其產卵期落在端午前後，龍潭湖周邊小溪滿布鯝魚，成為全台目前唯一的鯝魚洄游場域。

除了圓吻鯝魚外，遊客還可以在湖畔觀察到其他多種保育類野生動物，如台灣藍鵲、翡翠樹蛙等，對於生態愛好者來說是相當難得的機會。此外，龍潭湖生態教室更提供遊客多種生態導覽活動，了解龍潭湖的生態系統、保護工作和生物多樣性，家庭旅遊者可以讓孩子們受益匪淺，培養對自然的熱愛和保護意識。

龍潭湖曾因經濟發展而導致生態失衡，台塑生醫作為當地企業的一員，決定承擔社會責任，積極參與生態復育工程，包括水質淨化、野生動植物保護和湖泊景觀還原等多項關鍵措施，對於保護原生物種更是投入人力物力，例如攜手林業及自然保育署宜蘭分署一同移除小花蔓澤蘭外來種等，號召各界有志之士，成功恢復龍潭湖的生態平衡、不受到野生外來物種的侵略。