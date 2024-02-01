「最醜火車站」將變身三鐵共構 可和青埔比？房仲這麼說

被網友戲稱「最醜火車站」的中壢火車站即將走入歷史，包括地下化工程、火車站主建築動工，另外再加上機場捷運以及桃園捷運，成為三鐵共構車站，預計2031年完工啟用。

確認消息一出，也吸引網友於PTT上熱議，中壢站整修未來對於在地房價是否有救，但普遍認為火車站一帶交通擁擠、市容不佳加上移工聚集，顯得較為混亂。

信義房屋專家表示，中壢站整修消息已傳出一段時間，即使近期才塵埃落定，對房價影響幅度不大；反倒是車站完工後不僅整體環境改善，加上後續的BOT案，有機會引進更多人流，加上地下化完成對於交通的疏導，未來中壢環境將會更為便利與舒適。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，中壢如同許多城市由火車站為發展中心向外擴散，因為發展已久，早年道路規劃不敷現今使用顯得擁擠，整體市容感覺也比較陳舊；再者近幾年車站外觀被冠上「最醜車站」名號，加上商圈移轉後、移工逐漸聚集，造成外界刻板印象。

詹智偉認為桃園以工業為主，中壢更是核心樞紐，因此火車站的完工與否實際上不會影響這一帶移工聚集的情況；但新站的規劃不僅新穎明亮，加上打破分野貫通前後站、有助修補城市的鐵路地下化工程，以及周邊道路的整建，勢必對於中壢市區的市容與疏運有相當大的幫助。

更重要的是完工後續一旁的兩棟BOT案大樓，將會吸引更多人流、促進在地商業發展。

針對網友提到的負面觀感以及對房價的影響，詹智偉認為，中壢站一帶最大的優勢在於交通便利、生活機能完善，因此會在此處尋屋者多為住習慣的在地人，或是鄰近的平鎮、楊梅等地的居民，屬於自住剛需，房價雖不若重劃區大幅起漲，實際上也是緩步走揚、十分抗跌。

另外，網友亦將中壢與青埔相較，認為青埔才是桃園的未來，年輕人偏好青埔此一觀點。

詹智偉表示，從中壢與青埔的購屋族群來看，於兩地購屋者不是以年齡來區分，反而是以購屋能力與偏好的生活環境為主；選中壢的購屋族，多數是喜歡人文氣息濃厚、考量學區與生活便利，中壢站前30年左右屋齡大樓，含車位單價約21萬-26萬；含車位、31年的華廈單價則落在20萬-23萬之間，屋齡雖偏高，但三房跟新重劃區的兩房價格差不多。新成屋單價約落在35到40萬，相對較便宜，相較新北市更是只有三分之一的價格，加上生活機能完善、CP值高，因此仍有不少在地人、小家庭到此處尋屋。

而選擇青埔的民眾，則是喜歡新穎、現代化的族群居多，但目前青埔新成屋單價約60萬到70萬，雖然是桃園單價最高的區域，但相較雙北仍屬低價，因此青埔購屋族又以雙北民眾佔多數。

若要拿兩地相較，詹智偉認為，兩者氛圍大相逕庭但相得益彰，青埔雖然是近年桃園最受關注的重劃區，正因為是新發展區域，規劃新穎，區域內產業同時也與各大學進行產學合作、連動，較現代化與國際化；而中壢屬於桃園過往的核心區域，發展已久，富有人文氣息，且食衣住行等一應俱全，生活機能極強，此等優勢是新重劃區難以望其項背之處；加上目前中壢正在進行都市更新，將舊有街景重新規劃，區域發展仍有極大的潛力。