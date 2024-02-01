越南和發高爐1日新盤價下跌26美元 中鋼不看淡
鋼市晴雨難測，越南和發鋼廠1日新盤價每公噸跌26美元，中鋼（2002）專家偏多看待，認定金龍年鋼市審慎樂觀維穩正向的趨勢不變。
法人指出，鐵礦價格高檔盤旋，大陸熱軋底材現貨與期貨堅守每公噸人民幣4000元以上價位，是硬挺鋼市的二大支柱。
越南本土和發高爐廠1日領先開出新盤價，4月、5月交期的熱軋每公噸下跌26至28美元、約為CFR613～614美元。和發今年1月初開出3月、4月交期熱軋每公噸漲40美元，表價為CFR639～642美元間。
由於越南是東南亞經濟引擎，和發高爐廠昨天開跌盤，幾乎篤定將牽動越南台塑河靜鋼廠跟跌，東協鋼市進到起伏整理期，為市場帶來變數。
中鋼專家說，但隨著新年度大陸對發展經濟展現企圖心，樂觀認定金龍年鋼市偏多的大方向不變，後市審慎樂觀。
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