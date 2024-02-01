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元月車市開紅盤4.48萬台、年增28% TOWN ACE 單月領牌首度突破2千台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOWN ACE今年元月新春開紅盤，單月領牌首破2000台，有望成為今年商用車新神車。黃淑惠攝
TOWN ACE今年元月新春開紅盤，單月領牌首破2000台，有望成為今年商用車新神車。黃淑惠攝

國內車市龍年開春銷售再衝高，元月銷售達4.48萬台，年增28%、月增3.8%，最值得注意國產小型商用車銷售衝很快，TOYOTA TOWN ACE 單月領牌首度突破2000台，顯示年關將近不少小頭家，急著換車搶市。中華車的ZINGER銷售數字也很漂亮。

受惠於商用車銷售直線飆升，TOYOTA元月銷售台數衝上1.22萬台，小型商用車TOWN ACE就賣出2038台，單月銷售維持龍頭地位，銷售台數遙遙領先同業，第2名為HONDA賣出3325台、第3名為BENZ售出3225台、第4名為LEXUS銷售台數為3077台，三陽工業代理的韓系品牌HYUNDAI擠進第5名，銷售台數為2736台。

元月銷售第6名為中華車的CMC品牌，共售出2378台，其中，ZINGER賣出1148台、DELICA銷售755台，兩款車的年增率分別為223.4%及42.5%，受惠於小型商用車銷售相當好推升銷售量。第7名為MG、第8名為NISSAN、第9名BMW、第十名為FORD。

汽車達人分析，原本元月總市場要再更好，進口車到港的時間延後，進口車的交車量略降，Tesla本月銷售台數掉出前十大，主要新車到港的時間延後，Tesla的新車來不及在元月交車，元月Tesla僅領牌12 台。

商用車市場競爭白熱化，和泰車代理的TOYOTA TOWN ACE銷售量狠掃國內商業車市場，後疫情時代，生活、旅遊模式改變，不少人開始轉業小額創業，對於小型商用車的需求量爆增，和泰車針對TOYOTA TOWN ACE還推出各種創意行銷，吸引年輕消費者目光TOWN ACE今年元月新春開紅盤，單月領牌首破2000台，成為今年推升年度銷售的重要商用新神車。

Tesla 車市

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