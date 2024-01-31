中醫大附醫攜手世展會 投入越南石城水資源暨衛生方案

中國醫藥大學附設醫院今(31)日宣布，攜手世界展望會投入越南石城水資源暨衛生方案，並捐款100萬元，協助建造越南石城縣的供水系統、廁所與洗手等設備，預計可幫助2,500人得到乾淨水，遠離疾病。這也是台灣首家醫療機構越洋投入乾淨水資源建設。

根據聯合國統計數據，全球有20億人口沒有乾淨水可以飲用，每年大約有140萬人因缺乏充足水資源與乾淨的飲水而死亡，每天更有超過800位5歲以下孩童因不衛生的水源造成腹瀉喪命。在缺水地區，婦女及孩童平均每日要徒步6公里才能取到約20公斤的家用水，每日取水時間加總約2億個小時。

為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，是台灣投入該領域最多的非政府組織，更是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。

多年以來，台灣世界展望會也透過提供安全水資源的「享有乾淨水」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康衛生習慣」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫(WASH計畫)」，持續為世界各地的孩童帶來乾淨的飲用水。

中國醫藥大學附設醫院在促進人類健康基本人權的宗旨下，結合聯合國永續發展目標，響應台灣世界展望會「乾淨水源 孩子救援–水資源行動」，針對SDGs目標6_淨水及衛生，使所有人都能獲得水和衛生設施並進行永續管理。

並結合SDGs目標3_健康與福祉及8_良好工作與經濟成長，促進及保護職場健康勞動力，舉辦「送愛到遠方 給孩子乾淨的水」活動，將愛送出國界，將乾淨的水送到距離約1,700公里外的越南石城地區。

中醫大附醫也持續關懷國際，早在2016年中醫大附醫國際醫療中心，即透過越南台商愛心捐助，醫治兩名罹患下肢淋巴水腫畸形(俗稱象腿症)的越南病童，幫助病童脫離健康威脅外，使病童與其家庭蛻變新生，落實愛無國界理念。

此次活動同時結合院內健康促進計畫，一方面提高員工水資源保護意識，更透過身體力行，以步行累積方式，體會取得乾淨水的不易，讓健康促進計畫兼具公益關懷，以期增進員工活動力的同時，為永續發展提供貢獻。

中醫大附醫院長周德陽今天帶領院內中高階主管與基層員工代表，包含醫師、護理師、醫技師、行政人員等各職類員工積極響應，拍攝的「為愛而走」公益形象短片，宣達中國醫藥大學附設醫院「全員參與，公益有我」的具體意象。

周德陽並將髒水注入代表愛的過濾器，啟動此次「送愛到遠方 給孩子乾淨的水」活動，髒水通過濾水系統，變成乾淨可飲用的水，象徵為孩子生命注入源源不絕的愛與希望。

同時，周德陽也代表中醫大附醫將100萬元支票捐贈給台灣世界展望會，台灣世界展望會長李紹齡也帶來越南小朋友親手繪製的圖畫，送給院方，表達他們純真的感謝。

越南石城幼兒園的小朋友並透過越南世界展望會的協助，跨國連獻表演洗手舞，一張張小臉上可愛笑容，純真閃耀的眼神傳遞出喜悅，就像是說著終於可以用乾淨水洗手了。

周德陽指出，在台灣，只要打開水龍頭，就有乾淨的自來水可以用，不曾體會過為了取用每日所需的生活用水，要跋山涉水走上數小時，缺水、水質汙濁與衛生設施不足，都會嚴重影響到脆弱地區的糧食安全、生計選擇、兒童受教權，他期許藉由這次的活動，讓大家重視水資源相關議題。

李紹齡說，石城縣位於越南中部清化省，是當地最貧困的縣城之一，社區水源被牲畜糞便、垃圾，和未經處理、隨意被丟棄的農藥除草劑包裝袋污染。大約有四成家庭飲用未經過濾的水，甚至有許多幼兒園、國小也因經費預算的限制，給兒童飲用未經沒有適當處理的飲水。

再加上當地人衛生觀念不普及，習慣在山上、溪邊便溺，缺乏洗手等，種種困乏導致石城縣內有20%五歲以下兒童發育遲緩。

李紹齡感謝中國醫藥大學附設醫院周德陽院長和全體同仁，不僅守護著台灣民眾的健康，也看見了越南石城縣的需要，以「送愛到遠方 給孩子乾淨的水」為愛而走的實際行動，支持台灣世界展望會的水資源方案，並慷慨捐款100萬元。

這份愛心將投入越南石城縣的供水系統、廁所與洗手設備等的建造，預計可幫助2,500人得到乾淨水，遠離疾病，更送給當地孩童健康成長、安心學習的生命祝福。

中醫大附醫秉持著董事長蔡長海「關懷利他」及善盡企業社會責任「取之社會、用之社會」的回饋理念，積極參與公益事業，希望能為世界多做一些事，多盡一分責任。