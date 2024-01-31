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燦坤攜Uber Direct 推全新 3C 家電配送服務「速速GO」最快3小時到貨

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
燦坤宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務。燦坤／提供
燦坤宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務。燦坤／提供

燦坤（2430）繼2023年底上架Uber Eats後開啟3C外送新篇章，看準3C家電「即時配送」商機，今（31）日宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務，提供上萬件商品快速到貨配送服務，消費者通過燦坤APP進入「速速GO」專頁線上下單後，可自由選擇配送目的地附近的燦坤門市，無論臨時急用或是不方便出門，下訂後3小時內送達。

燦坤指出，自2月1日起燦坤「速速GO」試營運開跑，推出全站限時免運活動，不限單價、距離通通免運幫你送，春節期間配送也無休。

燦坤表示，「速速GO」服務以消費者即時需求滿足為動機，無論會議中有線材或3C周邊連不上、洗澡半途燈泡壞掉、還是下廚到一半電鍋或烤箱轉不動，現在只要燦坤「速速GO」都能幫你一鍵搞定、安心配送不用等，電鍋、咖啡機、印表機通通都能送！「速速GO」的推出補足了原先單一門市導向的選物限制，讓可選購的品項與品類選擇更加豐富，涵蓋品類包括資訊週邊、數位配件、廚房電器、生活家電、健康美容3C等，依據顧客配送地址，智慧配對服務範圍內可提供接單服務的門市，初期將鎖定全台6都共29間門市啟動「速速GO」服務，門市全年無休、週末假日照常出貨！

燦坤電商事業部經理林雅玄指出，3C家電屬性商品對配送安全與品質要求高，想滿足消費者「即時配送」需求，對3C家電通路商來說亦是一大挑戰。燦坤透過與Uber Direct優物流合作，不僅配送外送員服務品質穩定，可即時追蹤外送員位置，下訂後也能清楚追蹤配送進度；「速速GO」使用機車物流進行配送，加快配送速度並減少傳統物流商品較易碰撞情況。

燦坤「速速GO」試營運開跑，全站限時免運，下訂後3小時送達。燦坤／提供
燦坤「速速GO」試營運開跑，全站限時免運，下訂後3小時送達。燦坤／提供

燦坤 3C 家電 uber eats

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