中鋼協同開發煞車碟盤「感應加熱模淬技術」 實現與客戶價值共創理念

中鋼（2002）秉持「產業升級，材料先行」的理念，配合台灣產業發展需求，開發生產高品質鋼材供應下游客戶外，同時也追求上下游共存共榮發展，特別是中鋼與客戶透過EVI(Early Vendor involvement，早期供應廠參與)協同研發機制，藉由創新技術服務來協助客戶克服生產瓶頸、降低生產成本以及提升產品品質，進而促進國內用鋼產業升級。

中鋼近期成功協助下游業者至興精機公司開發出感應加熱模淬技術，不但將至興原有中小型煞車碟盤產品製造工序予以簡化，並進一步將此技術擴展至新設計的大型煞車碟盤產品，中鋼除了一年可增加煞車碟盤用鋼銷售量約7%外，也協助至興大幅降低5%生產成本、提高煞車碟盤品質穩定度，更力助至興在大型煞車碟盤的藍海市場中打造產製技術基礎，創造鋼廠及客戶客我雙贏。

煞車碟盤是汽機車煞車系統中的重要組件之一，扮演制衡動力的重要角色，當駕駛人操控煞車時，煞車液壓系統驅使煞車來令片夾住碟盤，進而產生摩擦力使車輪減速或停止轉動，故碟盤用鋼必須兼具強硬度、堅韌性、耐磨性及平整度，否則將大幅影響煞車力度及行車安全性。

據全球汽車碟式煞車市場規模預測，到2035年將達到250億美元，複合年增長率為7%。至興係國內最大汽機車精密沖壓件和機車煞車碟盤大廠，供應國際知名車廠及國內各大機車廠相關零部件，其生產的碟煞盤產品在世界排名前三大，國內市占率更是獨占鰲頭。

中鋼長期供應符合碟盤材料特性的熱軋鋼種S45C、S50C予至興，雙方透過EVI聯合實驗室合作模式，經過一年多的努力，協同開發出「感應加熱模淬技術」，將至興原有中小型煞車碟盤製程的熱處理及整平工藝等兩道工序合而為一，大幅降低生產成本，也提升產品的品質穩定性，隨著東南亞市場需求逐漸成長，加上至興越南三廠去年完工，可望進一步帶動煞車碟盤業績增長。

至興近年來致力將自有產品拓展至重型機車及雪車用的大型碟盤市場， 惟原有中小型煞車碟盤製程使用的「感應加熱模淬技術」無法直接沿用，中鋼研發團隊經駐廠深入解析後，很快找出大型碟盤因感應加熱不均勻產生碟盤翹曲變形，以及原有模具冷卻能力不足導致硬度與平整度不如預期等問題，並集思廣益聚焦改善方向後，中鋼僅費時7個多月協助至興突破技術瓶頸。

首先，中鋼技術團隊協助至興重新設計製程加熱感應器的尺寸與功率，同時調整加熱器與碟盤之間距離，並利用陶瓷元件強化加熱溫度傳遞效益；另外在碟盤冷卻模具能力提升部分，中鋼技術團隊重新調整至興冷卻模具水路設計，並經過電腦輔助工程模擬計算出最佳冷卻水流量與流速後，力助至興成功建立大型煞車碟盤的關鍵技術，也為拓展大型煞車碟盤藍海市場打造良好的產製能力基礎。