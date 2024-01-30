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「老味全」張教華請辭 味全總經理由林建宏接任

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
味全今公告，總經理張教華因生涯規畫辭職。本報資料照片
味全今公告，總經理張教華因生涯規畫辭職。本報資料照片

味全今公告，總經理張教華因生涯規劃辭職，將由全家便利店（中國大陸）顧問林建宏接任總經理、執行長職務。林建宏原為味全大股東康勝投資指派的法人董事，而昨日康勝才改派代表，由欣全實業董事長黃錫興擔任董事，顯然已經有預兆。

張教華在1972年時就進入味全，從基層做起，也曾主管過乳品事業，一路當到了總經理、執行長，2015年時離開味全，在2019年時回鍋，當時味全仍未走出滅頂風暴，台灣本業單年虧損達4億元，而後力挽狂瀾，2020年全年本業獲利逾2億元，但據了解，為了改造味全，張教華近幾年相當辛苦，讓年逾70歲的他身體有些吃不消。

林建宏曾任職統一超商、大潤發、味全流通事業、大陸全家等，通路背景深厚，可以預料到接下來味全的兩岸事業，對於通路的耕耘將更深化；此外，林建宏也被認為是頂新魏家四董魏應行的人馬，在接任總經理後，也被解讀為魏家除了所有權外，又重新將味全的經營權抓在手上。

據了解，近年味全強調年輕化，4年前找來好食好事基金會執行長邱子權擔任總經理特助，而後再升任副總、台灣事業總經理，就是為了日後能夠接下總經理棒子，但內部認為邱子權的表現並不突出，林建宏的接任總座，也象徵味全的年輕化還要再等等。

味全 全家

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