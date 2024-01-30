築間韓國烤肉品牌添新兵 日、韓雙品牌稱霸個人燒肉

築間（7723）韓國烤肉新品牌再添生力軍，「朴庶韓國烤肉公社」將於2月3日在基隆八斗子開幕，這是築間餐飲集團第二個韓國烤肉品牌，主打個人韓國烤肉。築間表示，「朴庶」是集團旗下的第八個品牌，同時也是第五個燒肉品牌，看好「單身經濟」以及逾百億元規模的燒肉商機。

築間全新品牌「朴庶韓國烤肉公社」取自韓語「拍手」諧音，首店進駐基隆位在知名景點八斗子緊鄰上月底才開幕的築間酸菜魚，與車程距離3分鐘內的築間潮境公園店及燒肉 Smile 潮境公園店打造成為築間餐飲美食聚落。

「朴庶」用餐客席規劃有44個席次，分單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，一人獨烤或想多人聚餐同樂都沒問題。以韓國貓歐巴朴社長作為IP角色率領旗下王牌社員抵達台灣，推出35款套餐、8款韓系小菜、20款酒水飲品，平均客單價為580~600元。

築間餐飲集團目前旗下共有五個燒肉品牌，規模共36家，燒肉系列品牌約佔集團營收的22~25%。其中主打個人日式燒肉的「燒肉Smile」最具規模，目前有25家、燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」有七家、鎖定高單價的「繪馬別邸」有二家、高單價的韓國烤肉「紫木槿韓國烤肉」與新開幕的個人韓國烤肉「朴庶韓國烤肉公社」各有一家。

隨著韓流持續席捲台灣，韓式料理在台灣持續逐年成長，越來越受台灣消費者歡迎，築間表示，持續看好國內韓國烤肉市場，「朴庶」將以每年1~2家的速度持續展店，結合個人日式燒肉「燒肉Smile」目標搶下個人燒肉市場霸主。