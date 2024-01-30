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智原率先導入TNFD自然相關財務揭露以支持生態永續

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
智原總經理王國雍。圖／智原提供
智原總經理王國雍。圖／智原提供

特殊應用IC（ASIC）設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035）宣布已先行導入自然相關財務揭露（TNFD）架構。世界經濟論壇年會日前公布首批採用TNFD的企業組織名單，全球共有320家公司，台灣共有14家；智原不僅名列首波名單，也是全球第一家ASIC設計服務公司率先倡議TNFD。

為了保護地球的自然資源和生態多樣性，避免生態不平衡而引發全球動盪，聯合國與世界自然基金會等組織共同於2021年推出TNFD自然相關財務揭露倡議，2023年9月定案最終版框架後，成為企業揭露自然風險及相關策略的標準。

鑑於迫切需要以全面的方式應對自然損失和氣候變化問題，智原及早於2023年4月加入TNFD平臺，積極推動和倡議自然相關財務揭露，同年9月即採用TNFD架構，按照準則揭露與自然相關的依賴性、影響、風險和機會。近年來，智原積極響應國際對自然保育的倡議，導入TCFD、TNFD以及SASB財務揭露準則，履行企業社會責任，並發揮智原核心技術，致力開發低功耗IP、協助客戶研發綠色永續應用產品的關鍵晶片且導入綠色生產，以支持生態永續。

智原總經理王國雍表示，「智原不僅遵循TNFD揭露準則，也將繼續深化生態永續的實踐，為全球生態環境的保育盡一份心力。期待更多企業和組織參與這個行動，共同守護我們珍貴的地球和生命多樣性。」

智原 生態 IC設計

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