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今年首批國有房地包租來了 1月30日將釋出30戶

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
國產署推動國有房地包租，明（30）日將公告今年首批標的。圖／聯合報系資料照片
國產署推動國有房地包租，明（30）日將公告今年首批標的。圖／聯合報系資料照片

國產署推動國有房地包租，明（30）日將公告今年首批標的，分別位於桃園市十戶、台中市十戶、嘉義市五戶、屏東縣五戶，共四標30戶，合計年租金底價約70萬元，預計3月19日開標。

為增加住宅多元供給，國產署自去年3月起辦理國有房地包租，截至2023年底，公告73戶（不含停標），共標脫65戶國有房地，標脫率近九成，標脫金額561萬8,537元。

國產署表示，今年度預計公告四批，明日公告第一批國有房地包租標的共四標30戶，歡迎包租業者把握投標期限，踴躍投標。

國產署副署長王彩葉表示，首批標的中，桃園市十戶當中，有六戶位於中壢區，鄰近火車站、衛生福利部桃園醫院及元智大學，生活機能完善；另四戶位於八德區，分別鄰近埤塘公園、陽明高中、建國國中及大湳森林公園，就學、居住環境佳。

台中市十戶，坐落西區、西屯及北屯區等行政區，北屯區東山路一段標的為鄰近市中心之46坪大坪數獨棟建物，為難得稀有物件，區位條件及生活機能也良好。

嘉義市五戶鄰近郵局、文化公園、嘉義女中及嘉義火車站，生活機能佳；屏東縣五戶，四戶位於屏東市、一戶位於內埔鄉，分別鄰近屏東公園、火車站及屏東榮民總醫院龍泉分院、崇文國中，交通便利且公共設施完善，可提供良好生活環境。

國產署表示，將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，期能擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展之目標。

國產署 公共政策

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