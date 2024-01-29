三地能源去年第3季已轉盈 掛牌目標不變

北基加油站（8927）旗下三地能源（6946），雖然於去年撤回創新板掛牌計畫，今（29）日公司強調，目前仍朝今年重新送件申請方向不變，由於去年第3季起不僅轉正且全年有獲利，因此也可能採興櫃掛牌的方式，目前持續與主管機關、主辦券商富邦證券商討細節中。

展望未來營運，三地能源總經理鍾欣倍表示，隨著旗下太陽能光電、儲能服務、EV充電與電動巴士銷售等三大業務動能暢旺，不僅帶動整體營運已於2023年第3季正式轉盈，且看好各事業布局成效有望於今年持續放大，並推動公司未來營運邁向獲利成長軌道，且為打造三地能源中長期營運良好發展，完善業務資源整合，以搶灘布局RE100全球再生能源倡議的綠能商機。看好綠能商機三地能源各業務蓄勢待發未來營運跳躍式成長可期。

另，透過子公司「三地怪獸電力」進軍綠能售電市場並取得售電業執照，並積極向各大小企業簽訂轉供合約（CPPA）為目標，目前所接洽的大型企業遍及多元產業，如金融、科技、電子、鋼鐵、化工、建築、精品、食品零售百貨及連鎖運動品牌等，並超過20家以上中小型企業，可望隨著綠電銷售業務拓展陸續推進，進一步堆疊未來營運更上層樓。

鍾欣倍指出，三地能源近三年深耕台灣綠電市場，以太陽能光電、儲能服務、EV充電與電動巴士銷售、以及綠電銷售等業務主軸，成功打造全方位綠能整合發展有成，包括1.旗下太陽能光電業務截至2023年總計發電量約108.18MW，至今發電已達1.25億度電，2024年仍推進地面型光電共31MW案場及屋頂型共10.5MW案場進入商轉階段。

2.儲能服務方面隨著高雄、屏東地區等三件儲能案場共計15M儲能案場已併網上線，持續助力整體營運動能；3.積極擴大旗下電動車充電服務品牌「特爾電力」全台環島充電站數達百站實績目標，同時深化異業結盟擴充服務至家用充電，皆係加速衝刺三地能源整體營運表現，並創造未來營運更為顯著成長力道可期。

此外，旗下「特爾電力」是全台首家在高速公路及加油站建置雙規格超快充服務的充電營運商，2023年全台已設置51站站點，包含37站快充、14站慢充，共計182支充電槍，會員人數達3萬人次，占CCS電動車車主的80%，此外，公司採取多元資產布局策略，不僅為單純自營自建充電營運商，同時擴充到電動巴士充電的規畫建置和統包，並和知名建案攜手合作擴充服務到家用充電，包括遠雄集團旗下共16個建案，以堆疊整體營運良好動能。