經濟選書／價值策略 愈簡明愈好

想想看，這麼多公司裡有那麼多能幹、高度投入的員工，這麼賣力，為何績效卻如此不理想？為何努力和複雜精細的策略使一些公司獲致持久的財務成功，但沒能使其他公司獲致這樣的成功？

我們擁有人類史上素養最佳的人力和非常能幹的公司領導人，為何如此難以做到持久的成功？若你曾有過這些疑問，本書為你解惑。

我在本書中主張策略管理應該回歸基本，把策略簡明化，可以使策略變得更實用，更有成效。使用一個易於理解、和財務績效關連的總架構，可以得出一個共通語言，讓我們可以匯總與評估現今組織中發生的許多活動。

面對我在課堂上以及我擔任公司顧問時觀察到的挑戰，我磨銳我的策略方法。

根據我的經驗，我在本書中敘述的價值導向策略（value-based strategy）很適用於穿透複雜性，評估策略方案。

這個架構提供一個強大的工具，能讓你看出你的數位策略如何跟你的全球雄心關連（或無關連），你的行銷策略如何一致（或不一致）於你在人才市場上的競爭方式。

價值導向策略幫助你作出聚焦於何處，以及如何強化你公司的競爭優勢的決策。

價值導向策略的基本直覺再簡明不過了：獲致持久財務成功的那些公司為它們的顧客、員工、或供應商創造高價值。一張簡單的繪圖最能展示這概念，我稱它為「價值桿」（value stick）。

價值桿的上端是願付價格（willingness to pay，簡稱WTP），代表顧客的觀點。更確切地說，這是顧客願意為一項產品或服務支付的最高價格，若公司設法改善它們的產品，WTP將提高。價值桿的下端是願售價格（willingness to sell，簡稱WTS），指的是員工和供應商的觀點。

就員工而言，WTS是他們接受一工作所需要的最低薪酬，若公司使工作變得更具吸引力，WTS將降低。若一工作特別危險，WTS提高，工作者要求更高的薪酬。

就供應商而言，WTS是它們願意出售產品及服務的最低價格，若公司使其供應商更易於生產及出貨，供應商的WTS將會降低。

WTP和WTS之間的差距是價值桿的長度，也就是一企業創造的價值。研究顯示，傑出的財務績效（報酬大於一公司的資本成本）源自更高的價值創造，而創造更高價值的途徑只有兩條：提高WTP，或降低WTS。

概念上，策略很簡明，我深信，更簡明的策略思考將產生更好的成果。（摘自《哈佛最熱門的價值策略課》， 商業周刊出版）