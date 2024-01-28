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裕隆集團要代理比亞迪、奇瑞汽車品牌？裕隆正式澄清

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆（2201）集團今（ 28）日表示，近期外傳裕隆集團有代理比亞迪、奇瑞品牌之計畫，並非事實。

裕隆集團強調，裕隆集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌、多元發展為生態系注入動力。針對消費市場的需求經營、導入多元品牌，以策略合作自主研發、導入在地生產、提昇自製率、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場的多元需求，同時兼顧台灣產業的發展。

近期市場上傳言裕隆集團將代理大陸汽車品牌比亞迪和奇瑞汽車進入台灣市場，主要的背景因素是中華車引進M G品牌成功，此外，裕隆集團之前納智捷品牌進軍大陸市場，與大陸車廠關係緊密，在市場傳言比亞迪與奇瑞汽車將進入台灣市場時，被認為裕隆集團是最可能代理這些品牌的車廠。這是裕隆集團首次對外說明，強調並非事實。

裕隆集團 比亞迪 生態

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