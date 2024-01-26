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華新子公司 CAS 斥資9.5億元 收購義大利廢不銹鋼回收商 Inox

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新董事長焦佑倫。記者胡經周／攝影
華新董事長焦佑倫。記者胡經周／攝影

華新麗華（1605）今（26）日公告，董事會通過其義大利子公司Cogne Acciai Speciali以總價2,800萬歐元（約新台幣9.5億元）取得義大利Com.Steel Inox S.p.A 65%股權，華新指出，投資Inox可以鞏固不銹鋼製程之關鍵料源，進一步推進循環經濟理念。

華新指出，歐洲領導金屬回收商Com.Steel S.p.A 為義大利CAS長期供應商，而Inox係其分割設立之子公司，專精於不銹鋼暨鎳基合金回收處理。

華新董事長焦佑倫表示，廢不銹鋼是支持華新麗華淨零行動的關鍵之一；此次非常高興能與具有相同願景的Com.Steel合作，攜手推動不銹鋼產業的綠色轉型。

焦佑倫表示，投資Inox不僅確保高質量再生原料供貨來源之穩定性，亦可藉由深化關鍵供應鏈的夥伴關係有效降低生產成本。更重要的是，華新得以打造完整的閉環供應鏈，連結下游客戶建立廢鋼再生循環，落實我們推動循環經濟的承諾。

華新指出，在不銹鋼事業持續深耕，加強經營體質提升產品高值化，以產業策略合作增加整體競爭力，並不斷將永續工作融入價值鏈。公司將持續與供應商、合作夥伴以及所有利害關係人密切合作，共同致力實現可持續性的未來。

華新麗華股份有限公司成立於1966年，致力電線電纜、不銹鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，為大中華區電線電纜與不銹鋼產業領導廠商，至今已發展成為高科技及能源投資之跨國企業集團。

不銹鋼 義大利

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