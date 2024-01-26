台肥遷「TFC南港經貿大樓」新總部 李孫榮：全力衝刺氫能新事業

擁有77年歷史的老字號肥料供應商台肥（1722），今（26）日正式將企業總部遷至全新落成的A級商辦「TFC南港經貿大樓」，藉著喬遷之喜、新氣象，台肥新任董事長李孫榮宣示打造全新事業體、「氨能」事業體的決心，要用台肥昔日的製肥原料「液氨」跨入乾淨能源產業。

法人指出，一旦台肥氫能新事業一切進入軌道，預估未來公司潛在營收有望破兆元。

台肥今總部喬遷大典董事長李孫榮與員工高喊「氨能、氫能、台肥能」，伴隨祥獅獻瑞表演，氣氛嗨到最高點；李孫榮指出，台肥口中的乾淨「氨能」，是計畫配合政府「淨零」政策，在燃煤火力發電的過程中加入氨去混燒，以減少燃煤用量、降低碳排放，或者利用氨（NH3）裂解為氫（H2），進而發展氫能。

李孫榮指出，「台肥是國內最大的液氨供應者，一直以來只把氨作為肥料原料，實在太可惜，就如同把沉香拿去當木頭去燒、用來取暖。」

他強調，接下來台肥將從「土地養分供應者」，華麗轉身成為「乾淨能源供應者」，希望從氨能與氫能的源頭就壓低排碳量，因此去年6月自沙烏地阿拉伯SABIC AN公司進口國內第一批低碳氨，未來也會持續引進更多低碳氨。

伴隨儲運需求加大，台肥計畫投入30億元，多興建兩座液氨儲槽，讓整體可儲存量達到八萬公噸。

台肥集團新遷入的「TFC南港經貿大樓」由台肥自行規劃、興建，是南港指標性綠建築，由於設備新穎，吸引超微、美光、微軟、台積電（2330）、惠普（8424）等多家國際科技大廠進駐。

李孫榮指出，「TFC南港經貿大樓」基地其實也是台肥的起家厝，大樓所在地前身是台肥南港廠，配合政府都市計畫，廠房逐步轉型成為住宅與商辦。

李孫榮是美國德拉瓦大學（美國總統拜登的母校）環工博士，也是該所學校的傑出校友；曾任兩屆嘉南藥理大學校長，從學者變身台肥集團大家長已快速上手，並擬定公司新方向。