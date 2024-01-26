台肥今喬遷 董座李孫榮：打造氨能新事業攻兆元商機

擁有77年歷史的老字號肥料供應商台灣肥料公司，今（26）日正式將企業總部喬遷至新落成的「TFC南港經貿大樓」。台肥（1722）新任董事長李孫榮宣示，將打造全新事業體、「氨能」事業體的決心，要用台肥昔日的製肥原料「液氨」跨入乾淨能源產業，一旦一切進入軌道，預估潛在營收有望破兆。

喬遷大典伴隨祥獅獻瑞表演，氣氛嗨到最高點。台肥全體員工更與董事長李孫榮一起高喊「氨能、氫能、台肥能」，現場氣氛和樂融融。

台肥口中的乾淨「氨能」，是計畫配合政府「淨零」政策，在燃煤火力發電的過程中加入氨去混燒，以減少燃煤用量、降低碳排放，或者利用氨（NH3）裂解為氫（H2），進而發展氫能。李孫榮指出，台肥是國內最大的液氨供應者，一直以來只把氨作為肥料原料，實在太可惜，就如同把沉香拿去當木頭去燒、用來取暖。

由「土地養分供應者」華麗轉身成為「乾淨能源供應者」，台肥希望從氨能與氫能的源頭就壓低排碳量，因此去年6月自沙烏地阿拉伯SABIC AN公司進口全台第一批低碳氨，未來也會持續引進更多低碳氨。伴隨儲運需求加大，台肥計畫投入30億元，多興建2座液氨儲槽，讓整體可儲存量達到8萬公噸。

台肥集團新遷入的「TFC南港經貿大樓」由台肥公司自行規劃、興建，是南港指標性綠建築，由於設備新穎，吸引超微、美光、微軟、台積電（2330）、惠普（8424）等多家國際科技大廠進駐。這裡其實也是台肥的起家厝，大樓所在地前身是台肥南港廠，配合政府都市計畫，廠房逐步轉型成為住宅與商辦。

李孫榮表示，小時候曾經過台肥南港廠區，留下深刻印象，沒想到十幾年後有緣來到台肥，看到廠區轉型成「TFC南港經貿大樓」非常感動，同時體恤同仁們一路以來的辛勞，因此決定把總部搬過來，就是要給員工最新、最優質的辦公環境。