職感心教練／能臣 禪者 鸚鵡

宮廷劇裡發布皇帝聖旨時常以「奉天承運，皇帝詔曰」為開頭。在通訊不發達的古代，皇帝對大臣下達命令，有兩種途徑：一是口喻，皇帝一言九鼎，沒有人敢懷疑；二是聖旨，是皇帝直接傳達命令的重要手段，也是權力的展示和象徵。無論是口喻或者聖旨，為臣者只能接受，不敢更動內容。

現代雖已非封建社會，但在通訊發達，訊息轉瞬即逝，溝通管道也多樣化的環境，卻還是存在著許多順從的臣子（部屬），偶爾便會收到開頭寫著：「奉主管指示辦理（要求、交辦）…」的電子郵件。無論主管透過口頭或者書面方式交辦事項，身為部屬不應該只是一個傳聲筒。

《淮南子．氾論》：「成王既壯，周公屬籍致政，北面委質而臣事之，請而後為，復而後行。無擅恣之志，無伐矜之色，可謂能臣矣。」周公在周成王成年之後，便還位歸政，晉見時總是面朝北而曲膝委體於地，以臣子的身分相見，做事前總先請示、報告，而後再行動。沒有專擅放縱的心志，沒有誇耀功勞的神色，可說是能臣的代表。

若選擇安逸，想要避免負擔責任，迴避可能因為思慮不周而被責備，於是抱持著老闆交代的一定沒錯，有錯也是老闆的錯，千錯萬錯都是老闆的錯，而不加以辨識上級的意圖，或明知不可為卻「惡意順從」愚蠢命令，這麼一來可能會導致一場災難。

晏子是春秋後期齊國宰相，他曾當面進諫景公：「君所謂可，據亦曰可；君所謂否，據亦曰否。若以水濟水，誰能食之？若琴瑟之專一，誰能聽之？同之不可也如是。」

君主（主管）的話你照單全收，不就像是在水裡加水去調味，食之無味；又好比琴瑟只彈單一音符，有誰會想去聽呢？這個「同」是不好的啊！

當收到訊息時，應判斷是命令、資訊、指示還是指導？思考主管是以何種角度發出，去理解要達成的目的，需要照辦、協辦還是消化後產生具體執行方案後再辦。

佛光山《人間福報》就有一段養心法語裡提到禪者獨特的風格：「我不是一個傳聲筒。若是人云亦云，這是鸚鵡禪，與傳法傳心大不相同。凡一切禪理、乃至讀書，總要先自己消化、吸收，融會貫通以後，知之為知之，方可成為言說，所以禪者不做傳聲筒。」

主管提出一項主張時，身為部屬應該是從不同角度給予建言，使主管的意圖更為完備，而不是一味地附和。所以，下一次接獲主管的口頭或書面訊息時，您會是一位能臣、禪者，還是一隻鸚鵡？