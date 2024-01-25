SOGO大巨蛋今年將開餐廳、地下街 明年再開影城商場

遠東SOGO百貨去年營業額再創新高，且在沒有新增營運據點的情況下，仍有10%的成長，表現亮眼。董事長黃晴雯今（25）日表示，2024年將新增SOGO大巨蛋與大陸重慶遠東城兩個新據點，但因為復興館精品樓層今年將有三層樓的改裝計畫，因此預估今年營收成長僅1%，而明年在SOGO大巨蛋全區開幕，加上重慶遠東城漸上軌道，2025年將迎來爆發性的高成長，粗估兩新據點將貢獻120億元以上的營收。

遠東SOGO百貨2023年營業額來到歷史新高528億元（含稅），較前年480億元，成長10%。黃晴雯表示，去年旗下台北大店包含忠孝、復興、天母館三家業績達342億，其中復興館單館近200億，忠孝館在改裝效益下也站穩百億，天母店去年業績突破50億，新竹店亦有突破65億元的好成績。

黃晴雯也談到SOGO大巨蛋的進度，首先，5月D區將有14家餐廳開幕，不少是全台首家或全台北市首家，看好台北市東區的「夜經濟」生活圈，也將突破百貨經營時間，部分餐廳會營業到凌晨甚至全天候營業。在空間設計上，主題特色鮮明，也會打造綠色休憩區，SOGO大巨蛋將不僅是購物中心，而會形成消費生活聚落。緊接著，8月將開出C區，會是台灣最漂亮的一條地下街，要超乎大家的想像。

SOGO大巨蛋明年5月影城（A區）、8月主要零售商場（B區）也將加入營運，國際品牌將進駐一樓、頂樓也會有露天餐廳，整體呈現上會明顯感到SOGO品牌向上提升。

在大陸重慶遠東城方面，預計5月開幕，年營業額貢獻估達20-25億元（台幣），該商場面積7~8萬平方米，屬於中型購物中心，將提升親子、育樂、餐飲的比重，打造體驗經濟，看好當地年輕家庭與白領的消費力。黃晴雯說，在大陸百貨市場主要是和開發商做競爭，當地多數的商場皆是開發商在發展與經營，而台商的優勢在於人與經驗，不論是與廠商的互動或是對消費者的服務都更有品質。

在既有店的改裝上，復興館店長許淑賢表示，去年周年慶一結束就已開始啟動三、四、五樓的改裝計畫，主要會擴張精品樓層、增加品牌數，同時拓展輕奢品牌。

SOGO總經理汪郭鼎松表示，2024年市場與2023年完全不同，去年疫後消費爆發，今年則回歸正常，每個零售集團各憑實力才能推進。SOGO營運方向是轉型、創新、開發為主軸，轉型以小型店為主，像是高雄店、敦化店，其中，高雄店轉型後營業利益增加近50%。中大型店包括新竹、台北、天母，則是要引進新品牌、開發新商品、調整新賣場。至於開發則有新的據點，包括重慶遠東城和SOGO大巨蛋。

汪郭鼎松認為，近年來品牌廠商對於通路的選擇增加，對通路的營運也有很多的主張甚至主導權，所以百貨在營運上未來將結合品牌、各種VIP CLUB，讓顧客會員化，廠商進來商場絕對不是單兵作戰，而是擁有客源、和百貨一同並肩作戰，對百貨來說，這樣才能開發好的廠商，所以SOGO全台店鋪沒有一個空櫃，這也是內部的戰略思維。