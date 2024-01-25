Klook宣布擴大投資台灣2.0計畫 未來三年預計投資台灣75億元台幣以上

Klook台灣今天宣布啟動「擴大投資台灣2.0計畫」，預計接下來三年內投資台灣75億台幣以上，用於打造台灣創作者社群、快速累積台灣觀光內容，並推動大型活動來台展演、優化產品方案、導入AI等；Klook將透過此計畫打造台灣在地旅遊生態系，吸引更多亞洲甚至全球旅客來台，力助商家夥伴掌握年輕世代旅遊趨勢和偏好，觸及不同觀光客群。

Klook擴大投資台灣2.0，三年預計投入超過75億台幣打造在地生態系

為力助台灣商家夥伴掌握年輕世代旅遊的趨勢與商機，Klook宣布啟動擴大投資台灣2.0計畫，打造在地旅遊生態系，吸引更多海外觀光客來台，協助商家夥伴觸及更多不同客群，加上平台系統的持續優化，打造更棒的預訂體驗和服務。

擴大投資台灣2.0將聚焦在四大領域：

1. 打造創作者社群，共同推廣台灣：Klook在2023年推出Kreator計劃，目前全球已有超過15,000名創作者，預計今年將擴大招募至35,000名；台灣創作者的比例也將翻倍成長，與海外創作者共同推廣台灣觀光，估計今年底台灣旅遊相關影音內容的觀看次數將達到19億次。

2. 推動大型活動來台，增加旅遊動力：Klook觀察大型活動如Taylor Swift The Eras Tour新加坡演唱會，或是預計今年2月在香港舉行，由球王梅西領軍的國際邁亞密CF足球表演賽，都能有效吸引海外旅客，不僅帶來票房收入，還能增加當地的旅遊消費，整體經濟效應約是票價的四至五倍。基於Klook過去幾年成功銷售大型活動的經驗，計劃在未來三年內持續促成更多這類活動在台灣舉辦。

3. 產品創新、增加搭售方案：根據《亞太區旅遊脈動大調查》，70%旅客計劃在2024年前往沒去過的目的地，65%表示比起長時間待在同個地方旅遊，今年打算安排多個短途海外旅行；為滿足旅客嘗新的需求，Klook將持續增加平台搭售的方案，包括Klook pass通票，彈性打包當地玩樂、美食和季節性體驗等多元種類，同時也協助商家夥伴觸及不同類型的旅客。

4. 導入生成式AI：Klook在去年推出AI聊天機器人K.AI，同時與Google Cloud合作，利用生成式AI來強化平台內容，包括自動翻譯、內容生成等，向旅客提供優質且準確的旅遊資訊，解答用戶在預訂前的疑問，改善預訂體驗，從而提升轉換率。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示：「2019年我們推出擴大投資1.0計畫，包括擴大徵才、擴大點數使用和吸引更多日本旅客來台；儘管疫情打亂了我們的計畫，但目前階段性任務已完成：去年底我們在台灣開設了第二個辦公室，廣納人才，並在積分使用場景和國旅取得優異的成績單。

隨著疫情的影響減弱，跨境旅遊逐步恢復正常，現在是往前推動擴大投資台灣2.0計畫的時候，整合過去三年在供應鏈和市場上積累的資源和經驗，並加大技術投入，打造和發展在地旅遊生態系，進一步發揮平台綜效，帶動在地旅遊市場起飛。」