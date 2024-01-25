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晶華酒店春節期間餐飲再報喜 新春假期年增率上看20%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華酒店台北館餐飲占營收比重達七成多家餐廳都是名聞海外，春節餐飲業績年增加率20%。圖／業者提供
晶華酒店台北館餐飲占營收比重達七成多家餐廳都是名聞海外，春節餐飲業績年增加率20%。圖／業者提供

晶華酒店（2707）台北館餐飲占營收比重達七成，多家餐廳都是名聞海外、火紅超過30年，晶華集團春節期間餐飲再度報喜，全館除夕當天的餐點9月底就全部收足訂金，全館4千多人，今年的除夕比去年成長20%，推估整個新春假期年增率也上看20%。

缺工是一個很嚴重的議題，晶華在疫情期間沒有裁員，人力還滿足夠，再加上信義誠品推出泰市場跟著誠品一起熄燈，大直英迪格泰市場要在3月才會展店，這些人力也回到台北晶華來服務，提供的服務能量非常足夠。

大直英迪格酒店也是IHG品牌之一，晶華集團多年前在信義誠品推出泰市場自助餐，隨著信義誠品熄燈、陪伴饕客走過18個年頭的人氣泰式自助餐料理泰市場，3月1日起選定大直英迪格酒店四樓，正式回歸。

也因為餐飲占比不斷提升後，晶華集團要推動餐飲永續，晶華栢麗廳要變身永續餐桌，集團更將導入AI廚餘機將全部餐館的廚餘做量化，從每天花東最鮮食材上桌，管控碳足跡，到AI辨識剩餘的食材，產出大數據，以免浪費，打造全台第一的永續餐桌。

晶華 餐飲 誠品

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