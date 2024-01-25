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先進大廠聚和國際投資屏東建廠 周春米：積極招商

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科學園區願景圖。圖／屏東縣府提供
屏東科學園區願景圖。圖／屏東縣府提供

聚和國際股份有限公司董事會24日通過進駐屏東科學園區，分期興建精密化學品廠房，包括廠房建置及購置機器設備，預計投資35.5億元，屏東縣長周春米表示竭誠歡迎，縣府團隊全力配合與協助相關行政工作。

聚和以生醫材料、造紙化學、N次貼等產品為主，近年透過設備聯網，建資料平台，打下資料應用基礎、導入AI試驗，優化生產線，改善上下游產業鏈效率，數位轉型、穩定製程。

周春米表示，屏東水電充足，近年來縣府團隊與中央各部會積極開發產業用地，在台灣產業發展需地殷切之際，屏東縣有合宜土地可提供業界發展，縣府與中央合作積極招商，吸引優秀人才留在屏東。

屏東縣府城鄉發展處指出，國科會的屏東科學園區報編面積73.83公頃，將引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等具前瞻技術及研發活動相關產業，緊鄰的高雄科學園區、橋頭科學園區已是全球重要的半導體及光電產業聚落。未來屏東將串連南台灣高科技廊帶，打造「屏東星特區」。

城鄉處表示，屏東透過積極招商及協助產業投資，112年10月營利事業銷售額累計已達4383億元，成長率排名全國第6名，顯示屏東縣經濟前景看好，投資屏東正著時，歡迎先進大廠和企業投資屏東，更歡迎優秀的人才深根屏東，共同見證屏東的蛻變。

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