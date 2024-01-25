希望四季都有旅客 觀光樹強力宣傳澎湖四季遊

為打造澎湖永續旅遊度假島嶼意象及品牌，積極研擬觀光旅遊市場之獨特與稀有性，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處持續推動整合四季具代表性之生態旅遊資源，將遊程融入永續生態旅遊理念，進而提升澎湖四季旅遊的「深度」與「永續」，並期望透過記者會的啟動與露出，讓更多遊客一起「尋覓澎湖新樣貌，一年四季皆精彩」。

觀光署表示，『2024澎湖四季旅遊』活動展開序幕為冬-訪古季，活動時間為2~3月，首先登場的是「元宵乞龜專車」，讓旅客可以在澎湖一同為新年祈福、歡喜度元宵。

接下來冬季訪古經典遊程的活動時間於3月開始，分別為「北環線」及「湖西+南環線」一日遊經典遊程，帶領遊客走訪澎湖的古厝聚落、軍事史蹟與文化遺跡、廟宇文化及農漁村手作體驗等，進而帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。

春-賞鷗季分別有「北海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程，活動時間為5~7月，讓遊客親身體驗觀賞燕鷗翱翔與生態之美，盡覽澎湖各式獨特島嶼，尋覓捕捉各種燕鷗飛翔身影。

夏-石滬季分別有「吉貝環境教育一日遊及兩日遊」遊程，活動時間為6~8月，透過環境教育課程讓遊客親身體驗早期先民捕魚智慧結晶，並了解到吉貝石滬文化永續重要性，將石滬文化永續推廣傳承下去。

秋-奇岩季分別有「跳島探索」及「本島探索」一日遊經典遊程，活動時間為9~11月，實地遊歷獨特奇岩鬼斧神工景觀，欣賞壯麗玄武岩、海洋地質文化奧妙等，引領愛上澎湖奇麗多變的地景和秋季風貌。

觀光署署長周永暉表示，澎湖具有得天獨厚的自然景觀、豐富的海洋生態資源、獨特玄武岩地質景觀、世界保育瑰寶綠蠵龜、燕鷗生態、世界遺產潛力點石滬群以及濃厚農漁村風情、傳統廟宇古厝和歷史軍事古蹟文化等，充分凸顯出澎湖成為擁有永續旅遊國際度假島嶼潛力，未來將以四季主題生態遊程，融合澎湖特有「春-人文、生態(乞龜、燕鷗)」、「夏-文化、節慶（花火、石滬）」、「秋-藝術、運動（澎湖追風音樂燈光節、古堡音樂會、自行車101K挑戰賽、菊島澎湖跨海馬拉松）」、「冬-美食、購物（秋冬海鮮、免稅島）」等之四季旅遊新意象、新品牌，將澎湖推向國際觀光舞台發光、發熱。