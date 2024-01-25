遠東SOGO去年業績528億元創新高 今年兩岸再增新商場

遠東SOGO去年業績創下歷史新高達528億元，年增10%，董事長黃晴雯今天表示，今年全球總體經濟要審慎看待，但台灣今年應該會表現更好，而在大巨蛋、大陸重慶遠東城兩個商場加持下，今年業績可望持續成長1%達533億元。

疫情後百貨業去年業績大爆發，龍頭新光三越去年業績945億元，年增6.5%，總經理吳昕陽今年定下989億元的目標，更要進一步挑戰1000億元大關，而遠百去年業績628億元，年增逾8%，推估今年要成長1~2%達到640億元。

黃晴雯表示，去年SOGO沒有新展店，完全在既有基礎上衝高業績，也是百貨三大系統中唯一年增率超過雙位數的業者，因此更難能可貴，而在改裝效益挹注下，台北三店忠孝、復興、天母店業績也首度突破300億元大關達到342億元。

對於今年營運，黃晴雯指出，大巨蛋「SOGO CITY」第一階段D區14家餐廳即將今年5月開出，其中有許多全台首家或是全台北首家，並充分運用台北市東區「夜經濟」生活圈，要讓大家耳目一新，8月則開出第二階段的C區地下街商場，屆時也會成為台灣最漂亮的地下街。

黃晴雯也說，影城則會在明年5月開出，主要零售商場則會在明年8月營運，SOGO的品牌向上提升會超過大家想像。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，今年市場狀況與去年完全不同，2022年是疫情中，2023年則是疫後的爆發，2024年則會是正常年，各個大集團都要拚真實力才會成長。

汪郭鼎松也說，今年力拚轉型、創新、開發，去年中小型店高雄店轉型，營業利益成長就超過50%，而創新方面，中大型的店不斷引進新品牌等，希望有最好的品牌滿足消費者；在開發上，則是兩岸並進，今年5月會有重慶遠東城、大巨蛋兩座商場投入營運。

而SOGO復興店去年業績創下198億元新高，去年周年慶後就進行大規模改裝，SOGO表示，要持續增加精品的品牌數，並串連樓層間的效益。