北市標準住宅總價1872萬！小宅、大樓續揚 公寓小跌

北市房價持續上漲中，北市地政局今（25）日發布最近一期房市月報，2023年10月住宅價格指數118.19，較去年9月上升0.56%、較前年同期上升2.04%， 觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除了公寓月線下跌外，其餘皆上漲。

住展雜誌總監暨發言人陳炳辰表示，去年8月上路的新青安貸款，帶動市場買氣，讓之後各月、各季的房市表現走強，量能也推升價格，因此小宅、大樓產品都趨漲，公寓產品則因常有較老舊，或坪數偏大，總價相對高，若非具備都更、租賃價值，不容易受到首購、年輕族群青睞，甚至銀髮族也會因爬樓梯、管理不佳而換屋，因此下跌屬合理。

據統計，2023年10月全市住宅價格指數118.19；標準住宅總價1,872萬元，標準住宅單價每坪59.63萬元，大樓住宅價格指數123.35，月增0.77%；公寓住宅價格指數111.51，月減0.26%；小宅住宅價格指數111.60，月增0.71%。

2023年10月全市交易量共1,055件，較9月842件增加213件，漲幅25.30%，較前一年同期762件，漲幅38.45%；交易總額為274.88億元，較9月214.18億元增加60.70億元，漲幅28.34%，較前一年同期190.61億元，漲幅44.21%。

觀察各行政區10月交易量，12行政區皆增加，漲幅最大前三名分別為松山區、內湖區、中山區，較2023年9月分別增加47.17%、37.78%、37.21%。

交易總額依序由大安區43.45億元、中山區39.28億元及信義區37.78億元位居前3名；總額最少為南港區，僅10.88億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約2.99倍。交易總額漲幅最大為信義區，較2023年9月增加108.38%；跌幅最大為南港區，較2023年9月減少14.67%。

陳炳辰指出，小宅大本營中山區，以及親民價地盤，且交易量體不小的文山區、內湖區在數據呈現各有亮點，推估新青安主力的首購客群功不可沒，而大安區、信義區的佳績則出於價位本就偏高，總額排名前段班也不意外。

至於數據弱化的地帶如士林區、南港區等，陳炳辰認為，以南港區的總額趨低與下修，主因來自於在地也不少低總小坪數產品當道，且交易量體本表現平平，沒有特定高價物件價量帶動，遂顯跌勢，而士林區漲幅較小，甚至下修，在地高低價位落差大，一旦統計時間的天母交易量跌，或南士林的交易量升，便會讓數據有所起伏。