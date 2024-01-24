裕隆與裕日尾牙 董事長嚴陳莉蓮：大家共同打了一場好球

裕隆（2201）集團旗下裕隆與裕日車（2227）今（24）日共同在三義舉辦尾牙，董事長嚴陳莉蓮表示，2023 年完成許多重要成果，大家共同打出一場好球。2023年是充滿變化與挑戰的一年，要特別感謝員工這一年來夠同心協力，一起併肩前行，一起克服困難與挑戰。

嚴陳莉蓮在三義尾牙中表示，回顧過去一年，共同完成了 X-Trail新車的上市以及新店裕隆城的開幕，今年納智捷 n7電動車在大家的努力下也已上市，在這過程中，我看到我們的團隊充分發揮團結合作的精神，共同打出一場好球，為裕隆集團七十周年增添許多光彩，感到無比的欣慰。

之前因為疫情因素，裕隆集團尾牙採取不同的對應方式，今年裕隆集團回復以往的模式，集團事業中嘉裕（1417）、裕融（9941）與納智捷已舉辦過尾牙，中華車（2204）則將在周六舉辦。

嚴陳莉蓮說，走過三年疫情，今年尾牙慶典回復到實體形式，可以當面感謝大家。期許大家在新的一年繼續拿出運動員的奮戰精神，再創長紅業績。