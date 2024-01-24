高雄房市狂噴 興富發孟學苑一周完銷、太普美術海熱賣

高雄房市驚喜連連，興富發（2542）集團「孟學苑」預售案900餘戶一周完銷；另家重量級建商太普建設推出的「美術海」新成屋上周六推出一天狂銷57戶，港都房市熱絡無懼寒流。

上市建商主管說，總統大選結束後房地產市場變數沈澱，高雄市況往好的方向發展，市場買氣轉強，對建築業來說如大旱望雲霓，金龍年展望多有期待。

多家上市櫃建商以及銀行主管表示，興富發集團在高雄民族路、大順路角地的「孟學苑」，是最近市場討論熱度最高的案場。這片基地前身是大統新世紀以及興富發悅誠廣場賣場，「做百貨零售失敗，規劃建案後則大紅特紅」。

全案2026坪基地上規劃933戶，坪數21至40坪主力2至3房，每坪表價42萬元起跳，成交價從較低內棟樓層3字頭中末段，到較好樓層4字頭中段，最關鍵因素在於付款輕鬆，吸引大量年輕購屋族群湧進。

銀行經理說，興富發在「孟學苑」預售案上再度發揮創意，公司無息貸款催化下，二成的頭期款可延長到五年付款。以總價1000萬元為例，200萬元頭期款五年支付，每年只要40萬元，只要小儲蓄加上固定收入的都買得起，因此造成轟動。

上市建商主管表示，全台灣投資客喜歡跟著興富發跑，此案吸引大量投資客組團掃貨，一名頗具知名度的房市網紅公開說，「高雄出大事了」，因為興富發「孟學苑」已經完銷，買不到房只好再搭高鐵回台北。

另一方面，太普「美術海」在左營軍港附近，數年前京城建設在附近的「四季」案每坪13萬元，如今「美術海」新價上達39萬元至49萬元，大漲三倍以上，購屋者同樣買單。

上市建商說，「美術海」潛銷期二房數十戶就全部出清，上周六第一天正式開樓盤銷售，一天成交57戶，除了太普建設名稱響亮外，全案樓層拉高，坐擁海洋景觀，加上離美術館15分鐘車程，附近生活機能便捷等都是優點。

上市建商指出，高雄還有其他建案最近都賣得不錯，主要散落在橋頭新市鎮附近，當地離台積電（2330）園區不遠，產業進駐後人流、錢流進來，自然帶動房市走旺，京城集團預計過年後推辦公大樓，各家上市櫃建案摩拳擦掌準備大顯身手。