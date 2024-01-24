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「我是幫自住客打工的建商」科達板橋推1,388萬小豪宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
科達建築今天並宣布攜手日商「台灣松下營造」共同打造日系精品宅。記者游智文攝影
科達建築今天並宣布攜手日商「台灣松下營造」共同打造日系精品宅。記者游智文攝影

全台都更危老重建成推案潮流，科達建築也宣布進軍危老重建市場，首發指標新案「科達琢真文化」預計本月26日公開，個案開價均價一坪85萬，訴求總價1,388萬元入手板橋市中心小豪宅

科達琢真文化位於文化路、雙十路，基地面積267坪，總戶數96戶，為地上14層、地下3層建築，規劃14~23坪，有1房、1+1房、2房格局，公設比34.88%，總銷16億元。

科達建築董事長賴建程表示，科達建築築成立4年以來，幫助近600戶家庭圓家的夢想，在三重仁義、新莊塭仔圳自辦重劃區等推案，但近年雙北素地難求，2022年轉而進軍都更危老市場。

他表示，過去累積的品牌口碑、格局規劃，讓科達快速得到屋主支持，「科達琢真文化」則致力打造年輕人在市中心買得起、也住得舒服的房子，雖是小坪數設計，仍規劃間間開窗明亮，無暗廳、暗房的自住格局。

賴建程說，「科達琢真文化」位於文化路、雙十路正核心商圈，不僅鄰近江子翠捷運站，更將北市豪宅外觀、高規國際建材、日系營造品質移植新北板橋市中心。

他指出，相比板橋捷運沿線都更新案動輒單價破百萬元、總價2,000~3,000萬元成交行情，本案主打總價1,388萬元上下入手市中心小豪宅，吸引台北市、新板特區首購族目光，加上看好大選後房市穩定，「預估Q1可順利完銷。」

科達建築今天並宣布攜手日商「台灣松下營造」共同打造日系精品宅，同時祭出高規日歐建材，包括 ARTEO 德國超耐磨木地板+隔音墊、SHOWA 昭和氣密窗、林內三機廚具、KOHLER 衛浴、Grohe 衛浴五金、TOTO 全電腦馬桶、Panasonic 多功能暖風機等，以及豪宅御用的大信防水保固8年、全區電動車位線槽預留等。

「我是幫自住客打工的建商！」賴建程表示，科達一直致力為自住首購打造舒適且可增值的房子。台北市一直少有為年輕人量身規劃的精品宅，因此科達建築今年將揮軍台北市中心，目前鄰近台北大巨蛋、總銷規模破百億元的大型指標危老案已整合純熟，預計最快今年Q4進場，主打以總價2,000多萬元入住北市精華區小豪宅，以及捷運大安站旁、總銷45億元的危老案也蓄勢待發，規劃愛馬仕精品風小豪宅，明年Q1有機會登場。

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