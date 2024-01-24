彰化市預售屋年漲近兩成 在地房仲：3原因推升

彰化市房價近年一路走揚，東森房屋彙整實價登錄資料發現，2023年彰化市成屋平均成交每坪19.2萬元，與2022年的每坪18.2萬元相比，年漲幅約為5.5%，預售屋短短1年時間就從2022年的每坪28.4萬元上漲到去年的每坪34萬元，年漲幅高達19.7%、接近2成。

東森房屋彰化中山加盟店經理王玉月表示，彰化市的房市自成一格，強勁的剛性需求讓區域房價相當具有支撐力道，未來隨著重點建設項目的推進，彰化市房市交易量能仍有穩健成長的空間。

王玉月指出，彰化市房價保持成長，推估主要有以下三點原因。

首先，彰化縣是人口第一大縣，其中彰化縣將近2成的人口又都集中在彰化市，密集的居住人口讓彰化市的剛需市場相當活絡，區域房市自然更具支撐力道，受到外部環境衝擊的影響相對較小。

第二，近年來隨著大量建商爭先到彰化市獵地插旗，現在彰化市區內的素地資源已經愈來愈稀缺，建商的土地取得成本也愈來愈高，導致新建案價格居高難下，而且在新建案的帶動下，彰化市中古屋的房價也在跟著漲。

第三，彰化建設題材豐沛，在中友百貨、鐵路高架化、中捷綠線延伸、大埔截水溝堤岸道路拓寬工程等利多話題的催化下，彰化房市後市令人期待。

王玉月表示，目前彰化市的買方大多是有剛性需求的首購族和換屋族，且以大埔、彰基一帶的住宅交易最為熱絡，這一帶鄰近彰基、秀傳兩家醫院和彰師大、建國科大、彰化高中等多個優質學區，萬眾矚目的彰化首個百貨公司「中友百貨」也將坐落於此。

此一區塊生活機能、教育環境，行政資源都非常成熟，很多在附近工作的公教人員、醫護人員都會選擇在這邊買房定居，而且此一區塊內物件種類也相當豐富，購屋民眾可以根據自己的預算和需求去挑選適合的標的。